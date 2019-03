LM: ISIS-lapsia palannut Suomeen

Palanneiden ISIS-lasten tarkkaa määrää ei tiedetä.

– Syyrian sota-alueilta on palannut myös suomalaisjuurisia lapsia, sanoo Helsingin kaupungin lastensuojelun sosiaalityön päällikkö Jonna Vanhanen Lännen Medialle muun muassa Turun Sanomien julkaisemassa jutussa.

Suomeen palanneiden lasten määrä on Vanhasen mukaan vähäinen, mutta tilanne voi muuttua, koska niin sanottu islamilainen kalifaatti on murenemassa.

– Viime vuosina palaajat ovat olleet yksittäisiä, mutta asiaan liittyviä kyselyjä on tullut, hän sanoo.

Suojelupoliisin arvion mukaan Syyrian ja Irakin konfliktialueille on matkustanut Suomesta yli 80 tunnistettua henkilöä. Heistä parikymmentä on täysi-ikäistä naista ja noin 30 lasta. Lapsista noin puolet on tyttöjä ja puolet poikia. Osa lapsista on jo täysi-ikäisiä. Alueella on myös syntynyt lapsia, joilla on kytkös Suomeen.

Noin 20 henkilöä on palannut konfliktialueelta Suomeen. Suojelupoliisi ei kerro palaajien tietoja operatiivisista syistä.

Sisäministeriön poliisiosaston kehittämispäällikkö Tarja Mankkinen sanoo Lännen Medialle, että kansainvälisten arvioiden mukaan ISIS-lasten määrä on suuri.

– Kalifaatin alueella syntyneiden lasten määrä ei ole meillä eikä kenelläkään tiedossa. Ilmiö on tässä mittakaavassa Suomelle ja Euroopalle uusi. Vastaavaa ei ole aiemmin tapahtunut konfliktialueilla.

Palaajalapset tulevat vaikeista ja poikkeuksellisen väkivaltaisista olosuhteista. Lapset ovat YK:n turvallisuusneuvoston tietojen mukaan kantaneet aseita, pidättäneet, vartioineet ja rangaisseet siviilejä. Lapsia on käytetty myös itsemurhapommittajina. Nuorin lapsi, jonka tiedetään mestanneen ihmisen, on ollut 3-vuotias.