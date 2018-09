LM: Irakista Suomeen delegaatio uusimaan passeja

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Irakin sisäministeriö lähettää Suomeen delegaation, joka hoitaa Suomessa työskentelevien irakilaisten turvapaikanhakijoiden passeja kuntoon.

Sisäministeri Kai Mykkäsen (kok.) mukaan sisäministeriö, Maahanmuuttovirasto ja Irakin suurlähetystö ovat järjestelleet delegaation saapumista.

Lännen Median muun muassa Turun Sanomissa julkaistun jutun mukaan delegaation on määrä saapua Suomeen syyskuun puolenvälin jälkeen ja viipyä maassa pari viikkoa.

Ryhmän tarkoituksena on Mykkäsen mukaan uusia irakilaisten passeja, jos passin voimassaolo on päättynyt ja myöntää uusia. Suomen motivaationa on auttaa Suomessa oleskelevia ja työssä käyviä turvapaikanhakijoita saamaan asiakirjansa kuntoon.

– Minusta on myönteistä, että tällaiset aktiiviset henkilöt, jotka ovat Suomessa työllistyneet, voivat tätä kautta, jos muutoin maahantulon edellytykset ovat kunnossa, sen hoitaa, Mykkänen sanoo Lännen Medialle.

Suomessa ei ole tilastoitu sitä, kuinka moni irakilainen turvapaikanhakija on tällä hetkellä töissä. Ministerin arvio on, että heitä olisi joitakin satoja. Valtaosalta puuttuu voimassa oleva passi.