LM: Hoivakodin koronakuolemista poliisitutkinta

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Poliisi selvittää, johtuivatko kevään kuolemantapaukset taloudellisen hyödyn tavoitteluun liittyvistä laiminlyönneistä.

Itä-Suomen poliisilaitoksen talousrikosyksikkö tutkii Kiuruvedellä sijaitsevassa hoivakodissa keväällä sattuneita koronakuolemia.

Lännen Median mukaan poliisi selvittää, johtuiko Attendon yksikön tapahtumavyyhti taloudellisen hyödyn tavoitteluun liittyvistä laiminlyönneistä. Koronaviruksen aiheuttamaan sairaukseen menehtyi tuolloin kaksitoista vanhusta.

Esitutkinnan arvioidaan valmistuvan vuoden loppuun mennessä.

– Mikäli yritystoiminnassa eli tässä tapauksessa asumispalveluyksikön liiketoiminnassa tavoitellaan taloudellista hyötyä, se voi äärimmillään johtaa hoidollisiin tai muihin laiminlyönteihin, jotka voivat taas johtaa ihmisten sairastumiseen tai kuolemaan, tutkinnanjohtaja Minna Koistinen sanoo LM:lle.

Hänen mukaansa asiassa on äärimmäisen tärkeää selvittää, onko kyse törkeästä huolimattomuudesta tai tahallisesta toiminnasta. Tähän mennessä poliisi on kuullut jo lähes 60 henkilöä. Epäiltyjen määrä on pitkälti yli toistakymmentä.

Kiuruveden 30-paikkainen laitos siirtyi tapahtumien johdosta Ylä-Savon sote-kuntayhtymän vastuulle.

Attendon toimitusjohtaja Virpi Holmqvistin mukaan yrityksellä ei ole tiedossa seikkoja, joiden perusteella Attendo olisi voinut saada taloudellista hyötyä Kiuruveden tapahtumiin liittyen. Yhtiö kertoo toimittaneensa poliisille kaikki pyydetyt tiedot.