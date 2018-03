LM: Helsinki-Vantaan poliiseilla ehkä järeämpi aseistus pääsiäisenä

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Itä-Uudenmaan poliisi päättää alkuviikosta, partioivatko Helsinki-Vantaan lentoaseman poliisit konepistoolien kanssa pääsiäisen ajan.

Apulaispoliisipäällikkö Ari Karvonen kertoo Lännen Medialle, että konepistoolien kantamisesta on määrä tehdä päätös keskiviikkoon mennessä. Poliisilaitoksen on määrä keskustella asiasta myös keskusrikospoliisin kanssa.

– Tämä pääsiäinen on erityinen aika, jolloin pitää olla hereillä. Toki olemme nytkin, sanoo Karvonen Lännen Median jutussa, jonka on julkaissut muun muassa Turun Sanomat.

Karvosen mukaan poliisit kantoivat konepistooleita näkyvästi Helsinki-Vantaan lentoasemalla myös jouluna.

Lentoaseman poliisipartiot kantavat mukana tukiaseita, mutta niitä ei vain kanneta näkyvästi. Karvosen mukaan konepistooleja ei haluta nostaa ”huomion keskipisteeksi”, mikä on yksi syy sille, ettei niitä myöskään kanneta koko ajan näkyvillä.

Suojelupoliisi (Supo) on viime pääsiäisestä muuttanut Suomea koskevaa terrorismin uhka-arviotaan ja on sen mukaan ”kohonnut” -tasolla. Taso on toistaiseksi pysynyt samana, ja arviointia käytetään Karvosen mukaan pohjana lentoaseman turvallisuutta pohtiessa.