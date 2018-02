LM: Hallituksen suosio hieman noussut vuodentakaisesta

Keskustelu aktiivimallista ja lomarahaleikkauksista ei ole laskenut hallituksen suosiota.

Lännen Median Taloustutkimukselta tilaaman mielipidetutkimuksen mukaan hallituksen suosio on hieman noussut vuodentakaiseen kyselyyn verrattuna. Kyselystä uutisoi muun muassa Lapin Kansa.

Kyselyyn vastanneista 38 prosenttia on tyytyväisiä hallituksen toimiin. Suosio on noussut 2 prosenttiyksikköä, vaikka kyselyn aikana hallitusta on kritisoitu voimakkaasti aktiivimallista ja lomarahaleikkauksista.

Keskustan kannattajista 84 prosenttia ja kokoomuksen kannattajista 69 prosenttia ovat tyytyväisiä hallitukseen. Sinisten kannattajia ei tavoitettu kyselyyn riittävästi.

Sosialidemokraatteja ja perussuomalaisia lukuun ottamatta hallituksen suosio on noussut kaikkien eduskuntapuolueiden kannattajien keskuudessa.

Kaikista vastanneista 55 prosenttia on tyytymättömiä hallituksen toimiin.