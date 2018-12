LM: Esko Aho haluaa jatkaa Sperbankin hallituksessa

Entinen pääministeri on kiinnostunut jatkosta pakotelistalla olevan Sberbankin hallituksessa.

Sberbank on Venäjän suurin pankki. Sberbank hallitsee kolmasosaa Venäjän kaikista pankkitalletuksista. Pankin suurin omistaja on Venäjän keskuspankki eli käytännössä Venäjän valtio.

Esko Aho sanoo Lännen Median haastattelussa, että kyse on pörssiyhtiöstä, joka ei aja vain pääomistajansa etuja.

–Tehtävä on katkolla touko-kesäkuussa, mutta minulla on haluja jatkaa. Asiassa on puolensa ja puolensa, mutta olen päätynyt siihen, että jatkamista puoltavia seikkoja on enemmän. Olen vähemmistöosakkaiden edustajana pörssiyhtiössä, vaikka en edusta suoraan mitään tiettyä tahoa, hän perustelee muun muassa Aamulehden julkaisemassa jutussa.

Sen sijaan Aho jättää paikkansa suomalaisten vientiyritysten etuja ajavan East Office of Finnish Industries Oy:n hallituksen puheenjohtajana tämän kauden jälkeen. Aho luopuu samalla puheenjohtajuudesta Suomalais-venäläisessä kauppakamarissa, koska puheenjohtajuudet on kytketty toisiinsa.

Venäjän talouden tilaa Aho kuvailee ”syväksi matalaksi”.

– Siinä jalat eivät yllä pohjaan mutta pääkään ei ole pinnalla.