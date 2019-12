LM: al-Holin naisille valmistellaan tukitoimia

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Hallitus aikoo keskustella ohjelman rahoituksesta, virkamies kommentoi.

Syyrian al-Holin pakolaisleiriltä mahdollisesti palaaville suomalaisnaisille on kaavailtu exit-ohjelmaa, kertoo Lännen Media Iltalehden mukaan. Ohjelman tarkoituksena on radikalisoituneiden henkilöiden auttaminen irti väkivaltaisesta ideologiasta. Exit-ohjelmassa al-Holin naisille nimitettäisiin mentorit, joiden kanssa he keskustelisivat Isisin aatteesta.

– Hallitus varmaankin keskustelee siitä, pystytäänkö tällaiselle ohjelmalle antamaan rahoitus, kommentoi kehittämispäällikkö Tarja Mankkinen sisäministeriöstä LM:lle.

Ohjelmaan otettaisiin myös muita kun al-Holista palaavia naisia. Exit-ohjelmia on aikaisemmin hyödynnetty rikollisjärjestöjen ja liivijengien tapauksissa.

Päätöstä al-Holin leirien suomalaisten noutamisesta ei ole vielä tehty, mutta viranomaiset ovat valmistautuneet suomalaisnaisten- ja lasten paluuseen. Tarkat tiedot tukitoimista ovat pitkälti salattuja.

Tarja Mankkisen mukaan keskustelu siitä, kuuluuko leirin suomalaiset saada tukitoimien piiriin, on yksipuolista.

– Vaihtoehtona on, että palaavat jotenkin autettuna ja heidät saadaan tukitoimien piiriin. Tai sitten he palaavat jossain vaiheessa (omatoimisesti) niin, ettei kukaan ehkä tiedä heidän palanneen. Se tarkoittaisi, etteivät he ole minkäänlaisten tukitoimien piirissä.