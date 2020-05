LM: Akava ei kaipaa ulkopuolista sovitteluelintä

Kunta-alan tes-neuvotteluja on käyty pitkin kevättä.

Korkeasti koulutettujen työmarkkinakeskusjärjestö Akavan puheenjohtaja Sture Fjäder (kok.) ei pidä tarpeellisena ulkopuolisen sovitteluelimen perustamista ratkomaan kunta-alan jumissa olevia työehtosopimusneuvotteluja.

– Meillä on valtakunnansovittelija, instituutio, jota ei pidä heikentää vaan vahvistaa, hän sanoo Lännen Medialle.

Takapakin jälkeen usealta taholta esitettiin, että hoitajille sekä opettajia ja varhaiskasvattajia edustavalle Jukolle olisi syytä laatia erilliset sopimukset.

– Kuntien pääsopimus on auki, joten tämäkin asia pitää osapuolten ratkoa siinä sopimuskokonaisuudessa, joka on auki, koskien myös niin sanotun pääsopimuksen sisältöä. Tämä on kuntasektorin järjestöjen välinen asia, mutta tietenkin myös työnantajalla on roolinsa tässä, Fjäder toteaa.

Hän muistuttaa, että kaikki muut paitsi hoitajaliittoja Tehyä ja SuPeria edustava Sote ry olivat valmiit hyväksymään sopimuskokonaisuuden. Hänen mukaansa tilanne ei ole lainkaan helpompi puolen vuoden tai vuoden päästä, koska kuntien talous on heikkenemässä.

Kunta-alan työehtosopimusneuvottelut jumittuivat, kun hoitajaliittoja Tehyä ja Superia edustava neuvottelujärjestö Sote ry torppasi valtakunnansovittelija Vuokko Piekkalan ratkaisuehdotuksen.

Hoitajaliittojen hylkäämä ratkaisuehdotus tarkoittaa sitä, että muidenkaan ammattiryhmien sopimukset eivät etene, vaikka niiden osalta on päästy neuvottelutulokseen.