LK: Oireiset eivät pysy kotona, rajalla ajetaan tarkastuksen ohi

Tapauksista on ilmoitettu poliisille.

Torniossa kymmeniä ihmisiä on joutunut karanteeniin, koska koronaviruksen oireista kärsivät eivät ole suostuneet pysymään kotona, Tornion kaupungin johtava lääkäri Jukka Ronkainen kertoo Lapin Kansalle.

Torniossa kuten muissakin rajakunnissa on tällä hetkellä voimassa määräys, jonka mukaan kaikille rajan ylittäjille pitää järjestää terveystarkastus. Yksinkertaisimmillaan se tarkoittaa koronatestiä. Jos siitä kieltäytyy, tilanne käydään läpi terveydenhuollossa.

Ronkaisen mukaan suurin osa ylittäjistä on ottanut terveystarkastuksen hyvin vastaan. Poikkeuksia kuitenkin on. Ronkaisen mukaan on yksittäisiä tapauksia, joissa rajanylittäjä on ajanut tarkastuspiteen ohi pysähtymättä. Näistä tapauksista on ilmoitettu poliisille.

–Ihmisellä on mahdollisuus valita, että painaako siinä kohtaa jarrua vai kaasua, Ronkainen sanoo.

Hänen mukaansa tilanne vaarantaa pahimmillaan työntekijöiden työturvallisuuden. Ennen kaikkea Ronkainen on pahoillaan ihmisten yleisestä piittaamattomuudesta.

– Toivoisin kaikkien ymmärtävän, miten tärkeästä asiasta on kyse, Ronkainen sanoo LK:lle.