LK: Asumistuella kannustetaan ostamaan sijoitusasuntoja

Lakimuutos helpottaa omistusasunnon ostamista oman lapsen käyttöön.

Rakennusliikkeet ovat alkaneet mainostaa sijoitusasunnon rahoittamista asumistuella, kertoo Lapin Kansa.

Ilmiön taustalla on vuonna 2017 tehty asumistukea koskeva lakimuutos, joka helpottaa omistusasunnon ostamista oman lapsen käyttöön. Uudistuksessa opiskelijat siirrettiin yleisen asumistuen piiriin, jonka myötä myös vanhempiensa omistamassa asunnossa asuva opiskelija on oikeutettu asumistukeen.

Ainakin Lehto Asunnot Oy ja YIT ovat alkaneet käyttää asumistukirahoitusta mainonnassaan. Lehdon hankejohtaja Hannes Oksa ei näe menettelyssä eettisiä ongelmia.

– Kyseessä on poliittisesti ohjattu päätös, jolla on vaikutuksia etenkin opiskelijoiden asumisen rahoittamiseen. Uudistus on näkynyt meidän toimialan mainonnassa yleisemminkin. Täytyy muistaa, että asumistuki on kohdennettu nimenomaan tuen tarvitsijoille, joten ei voida puhua tietyn varallisuusaseman perheiden suosimisesta, Oksa sanoo Lapin Kansalle.

Myös Pekka Helin rakennusyhtiö YIT:stä kertoo huomanneensa asunnon ostamisen lapsen käyttöön yleistyneen parin viime vuoden aikana.

Kansanedustaja Mari-Leena Talvitie (kok.) on pettynyt rakennusliikkeiden mainontaan.

– Yllätyin, kuin näin rakennusliikkeiden mainostavan yhteiskunnan tukien käyttämistä suoraan sijoitusasunnon lainan lyhennykseen. Olin pettynyt rakennusliikkeiden toimintaan, koska se kertoo niiden tavoittelevan vain omaa etuaan eli asunnon myyntiä, Mari-Leena Talvitie toteaa LK:lle.



– Teimme uudistuksen viime hallituskaudella, sillä opiskelijat olivat sitä jo pitkään toivoneet.