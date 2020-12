Joidenkin alojen kohdalla rajoitusten vaikutukset ovat vielä voimakkaampia kuin toisten, kirjoittaja toteaa.

Pidän valtavasti keikoilla käymisestä ja livemusiikista. Musiikki on ilon ja inspiraation lähde, kuten muukin taide. Raskasta joulua -konsertti on yksi suosikkijouluperinteistäni. Harmi, että koronakriisin vuoksi tätäkään perinnettä ei voi tänä jouluna toteuttaa normaalisti.

Koronan tartuttavuuslukemat on kuitenkin saatava painettua mahdollisimman matalaksi niin nopeasti kuin mahdollista. Siksi suositusten ja rajoitusten noudattaminen on välttämätöntä.

Joidenkin alojen kohdalla rajoitusten vaikutukset ovat vielä voimakkaampia kuin toisten. Erityisesti ravintola-alalle ja tapahtumateollisuudelle koronavuosi on ollut erittäin vaikea. Ravintolat joutuivat sulkemaan ovensa keväällä kokonaan, samoin tapahtumat jouduttiin perumaan.

Ravintoloiden osalta tilanne on syksyllä hieman helpottanut, mutta tapahtumateollisuuden osalta näkymä on synkempi. Syksyllä rajoitukset ovat taas estäneet tapahtumien järjestämisen. Kun tapahtumat ja festarit on peruttu ja ihmisiä ohjeistettu pysymään kotona, klubit, konserttisalit ja muut tapahtumapaikat ammottavat tyhjyyttään.

Musiikkialan toimijat käynnistivät maanantaina kampanjan musiikkialan korona-ahdingon laajuuden esille tuomiseksi. Musiikkialalla työskentelee kymmeniä tuhansia ihmisiä, koko tapahtumateollisuudessa vielä paljon enemmän.

Oikeus musiikkiin -kampanjan mukaan pelkästään elävän musiikin vapaan kentän liikevaihdonmenetykset tänä vuonna ovat 360 miljoona euroa, mikä on 80 prosenttia koko vuoden liikevaihdosta. Musiikkialan menetykset eivät kosketa pelkästään artisteja vaan kaikki niitä työntekijöitä, freelancereitä ja yrityksiä, joita musiikkiala ja erityisesti keikat ja niiden järjestäminen työllistävät.

Meidän poliitikkojen on otettava tapahtumateollisuuden ja musiikkialan viestit vakavasti. Meidän on näytettävä, että alan tulevaisuudella ja sen säilymisellä Suomessa on väliä. Ala on otettu huomioon koronatuissa, mutta on löydettävä keinoja tehdä vielä enemmän.

Luotetaan alan ammattilaisten osaamiseen ja kokemukseen. Tapahtumateollisuuden ammattilaiset ovat parhaita asiantuntijoita kertomaan, miten tapahtumia ja erilaisia kokoontumisia voitaisiin järjestää mahdollisimman turvallisesti. Viime kesänä tästä saatiin jo joitakin kokemuksia, joista on mahdollista ammentaa sitten kun kokoontumisia ei ole enää tarpeen rajoittaa niin paljon kuin nyt.

Koronatilanteen kehittymisen kannalta nyt eletään kriittisiä hetkiä. On meistä jokaisesta kiinni, mihin suuntaan tilanne kehittyy. Mitä enemmän jaksamme noudattaa suosituksia ja rajoituksia seuraavat viikot, sitä nopeammin saatamme päästä tilanteeseen, jossa rajoituksia voidaan purkaa osittain tai kokonaan. Silloin myös livetapahtumien järjestäminen koronaturvallisesti voi tulla taas kyseeseen.

Sitä ennen jokainen meistä voi omalta osaltaan auttaa tapahtuma-alaa selviytymään. Voimme ostaa joululahjaksi lippuja etätapahtumiin, keikkataltiointeja, fanituotteita, levyjä tai lahjakortteja. Se ei korvaa alan menetyksiä kokonaisuudessaan, mutta voisi omalta osaltaan auttaa vaikean paikan yli.

Olen itse ostanut liput kahteen joulukonserttiin. Viime viikonloppuna olimme Tarja Turusen etäjoulukonsertissa ja tulevana viikonloppuna aiomme katsoa Raskasta Joulua -livestreaminä kotisohvalta.

Petteri Orpo Petteri Orpo on kokoomuksen puheenjohtaja ja kansanedustaja.