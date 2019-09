Joukko keskustan naisvaikuttajia asettui Antti Kaikkosen tueksi

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Tukijoiden mukaan Antti Kaikkosesta saataisiin keskusteleva puoluejohtaja.

Joukko keskustan entisiä ja nykyisiä kansanedustajia on ottanut kantaa puolustusministeri Antti Kaikkosen (kesk.) puolesta keskustan puheenjohtajakisassa.

Uusi puheenjohtaja valitaan tulevana lauantaina ylimääräisessä puoluekokouksessa Kouvolassa. Kokoukseen on tulossa paljon äänivaltaisia edustajia, jotka eivät ole muodostaneet vielä lopullista kantaansa puheenjohtajavaaliin. Kisasta ennakoidaan tasaista.

Yhteisen kannanoton Kaikkosen puolesta ovat allekirjoittaneet entinen ministeri ja Kelan pääjohtaja Liisa Hyssälä, entinen kansanedustaja Marisanna Jarva, entinen pääministeri, keskustan puheenjohtaja ja europarlamentaarikko Anneli Jäätteenmäki, europarlamentaarikko Elsi Katainen, kansanedustaja Hilkka Kemppi, entinen ministeri Eeva Kuuskoski, entinen kansanedustaja ja europarlamentaarikko Mirja Ryynänen ja kansanedustaja ja entinen ministeri Anu Vehviläinen.

– Näemme, että nyt vaikeassa tilanteessa puolue tarvitsee kokeneen, keskustelevan puheenjohtajan, jolla on laaja käsitys suomalaisten erilaisista elämänpiireistä. Keskustan ja sen puheenjohtajan on tunnettava puolueen juuret ja perusarvot, mutta hänen on pystyttävä kurkottamaan myös tulevaisuuteen ja nähtävä keskustan nykyistä kannattajakuntaa laajemmalle. Antista saamme puheenjohtajan, jonka johdolla kykenemme terävöittämään keskustan ydintehtäviä suomalaisessa yhteiskunnassa, keskustavaikuttajat sanovat tiedotteessa.

Tukijat ovat eri puolilta Suomea. Hyssälä ja Kuuskoski ovat Varsinais-Suomesta, Jarva Oulun vaalipiiristä, Jäätteenmäki Vaasan ja Helsingin vaalipiireistä, Katainen ja Ryynänen Pohjois-Savosta, Kemppi Hämeestä ja Vehviläinen Pohjois-Karjalasta.

Koeteltu monenlaisissa tehtävissä ja elämäntilanteissa

Naisten mukaan Antti Kaikkosta on koeteltu monenlaisissa tehtävissä ja elämäntilanteissa, ja hän on osoittanut pystyvänsä puhuttelemaan erilaisia ihmisiä niin maaseudulla kuin kaupungeissa ja kykenevänsä käymään vuoropuhelua yli puoluerajojen.

– Keskustan on kannettava yhteistyön ja ratkaisujen lippua, mikä rooli sillä on usein ollut historiansa aikana. Tätä toimintatapaa tulevan puheenjohtajan tulee vahvistaa. Luotamme, että Antilla on sekä kykyä johtaa politiikan polarisoituneita keskusteluita ilmastonmuutoksesta maahanmuuttokysymyksiin että kykyä innostaa ja sitouttaa ihmisiä mukaan kansalaistoimintaan ja sen uusiin muotoihin.

Allekirjoittaneille keskusta on sosiaalisen oikeudenmukaisuuden puolue, joka puolustaa kaikista heikoimmassa asemassa olevia ihmisiä, olivat he sitten lapsia, nuoria, eläkeläisiä tai työelämän murroksen kourissa.

– Keskustan on pysyttävä ihmisten arjen pulssilla koko Suomessa. Antissa näemme luontevan puolestapuhujan keskustalaiselle arvomaailmalle.

Naisten mukaan Kaikkonen on uuden ajan joukkuepelaaja.

– Hän on valmis tekemään maaleja, mutta meitä kaikkia keskustalaisia tarvitaan antamaan hyviä syöttöjä.

