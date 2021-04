Listalla yhtään työllisyystoimea? SDP:n vastauksesta somehitti

Ylen A-Talkissa puhe vaihtui hallituksen riihestä akkuteollisuuteen.

SDP:n varapuheenjohtaja Matias Mäkynen ja kokoomuksen varapuheenjohtaja Elina Lepomäki kävivät torstaina illalla Ylen A-Talkissa sananvaihdon, jonka videoleike on levinnyt ahkerasti sosiaalisessa mediassa.

Alla näkyvässä pätkässä kansanedustajat puhuvat näin:

– Toistan vielä sen kysymyksen. Onko SDP:llä yhtäkään työllisyystointa siellä (hallituksen puoliväliriihen) listalla, joka parantaisi julkista taloutta?, Elina Lepomäki kysyi.

– On, useita. Olen tässä jo käynyt aika montakin niistä lävitse. Suomen talous nousee ennen kaikkea tuottavuuden, koulutuksen, tutkimuksen ja kehityksen kautta. Meille Vaasan seudulle tuli juuri tällä viikolla iso investointiuutinen, akkutehdas, mihin itse asiassa (Antti) Kurvinenkin tässä jo viittasi, Matias Mäkynen aloitti.

– Ja niitä on tullut useita viime vuosien aikana. Siellä kun kysytään yrittäjiltä, konsernijohtajilta, että miksi he investoivat Vaasan seudulle, kysymys on siitä että siellä on uniikki korkeakoulujen, kuntien, julkisen ja yksityisen sektorin sekä yritysten välinen yhteistyö. Tämän takia sinne syntyy uusia työpaikkoja jatkuvasti, ja tällä viikolla on saatu uusimmat uutiset.

– Tämä energiakäänne, johon tässä on viitattu vähän vitsaillen ja tällä lailla ironisesti, niin se tarkoittaa käytännössä sitä että Suomeen syntyy uusia työpaikkoja uusille toimialoille. Se on tätä akkuteollisuutta, se on muuta energiateknologiaa, se on kiertotaloutta. Esimerkiksi meillä on Suomessa aivan uniikkia osaamista siitä miten muovia kierrätetään…, Mäkynen jatkoi.

– Hyvä, A-Talkin juontaja katkaisi.

– Aika hyvin väistetty, Elina Lepomäen ääni kuului taustalta hiljaa.

”Onko SDP:llä yhtäkään työllisyystointa siellä listalla joka vahvistaisi julkistaloutta?”#yleastudio pic.twitter.com/f4ycHzKR9V — Mikko Kiesiläinen (@MKiesilainen) April 22, 2021