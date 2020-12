Lista selainten haitallisista laajennuksista – nämä heti poistettava

Avast kertoo löytäneensä haitallisen koodin 28:sta Chromen ja Edgen laajennuksesta.

Yli kolme miljoonaa käyttäjää on asentanut Chrome- ja Edge-selaimiinsa haitallisia laajennuksia, kertoo turvallisuusyhtiö Avast. Aiheesta uutisoi ZDNet.

Avast kertoo löytäneensä 28 laajennuksesta koodin, jolla pystyi tekemään useita haitallisia toimintoja: ohjaamaan käyttäjäliikennettä mainoksiin tai tietojenkalastelusivuille, keräämään henkilötietoja sekä lataamaan haittaohjelmia käyttäjän laitteeseen.

Avastin tutkijat uskovat, että haitallisten ominaisuuksien tavoitteena on ollut rahallinen hyöty käyttäjiltä hankittujen tietojen avulla.

Monet laajennukset ovat olleet suosittuja. Osa niistä on luotu muistuttamaan muun muassa Facebookin, Instagramin, Vimeon tai Spotifyn sovellusten lisäosia.

Avast kertoo ilmoittaneensa havainnoistaan Googlelle ja Microsoftille.

Avast kertoi löytäneensä haitallisen koodin seuraavista Chrome-laajennuksista:

Direct Message for Instagram

DM for Instagram

Invisible mode for Instagram Direct Message

Downloader for Instagram

App Phone for Instagram

Stories for Instagram

Universal Video Downloader

Video Downloader for FaceBook™

Vimeo™ Video Downloader

Zoomer for Instagram and FaceBook

VK UnBlock. Works fast.

Odnoklassniki UnBlock. Works quickly.

Upload photo to Instagram™

Spotify Music Downloader

The New York Times News

Avast kertoi löytäneensä haitallisen koodin seuraavista Edge-laajennuksista:

Direct Message for Instagram™

Instagram Download Video & Image

App Phone for Instagram

Universal Video Downloader

Video Downloader for FaceBook™

Vimeo™ Video Downloader

Volume Controller

Stories for Instagram

Upload photo to Instagram™

Pretty Kitty, The Cat Pet

Video Downloader for YouTube

SoundCloud Music Downloader

Instagram App with Direct Message DM

Avast kehottaa käyttäjiä poistamaan haitalliset laajennukset.

Aiheesta uutisoi Suomessa aiemmin Tivi.