Lista julki: Näissä maissa nyt huonoin koronatilanne

Kymmenen kärjessä on peräti seitsemän Euroopan maata.

Itä-Euroopan maiden koronatilanne on tällä hetkellä pahimpia koko maailmassa, kertoo ruotsalainen päivälehti Aftonbladet.

Maailman terveysjärjestö WHO:n viime viikolla julkaiseman raportin mukaan Eurooppa on ainoa maanosa, jossa uudet tautitapaukset ovat nousseet neljättä viikkoa putkeen. Viime viikolla lisäys oli peräti 18 prosenttia edelliseen viikkoon verrattuna.

Asukaslukuun suhteutettuna koronakuolemia on viimeisen 14 vuorokauden aikana kirjattu eniten Itä-Euroopassa, selviää Johns Hopkins -yliopiston seurannasta. Listauksen mukaan seitsemän kymmenestä maasta sijaitsee Itä-Euroopassa.

Tilanne on huomattavasti parempi Länsi-Euroopassa. Länsi-Euroopan maista ensimmäisenä on Britannia, joka löytyy listan sijalta 44. John Hopkins yliopiston seurannan mukaan maassa on kirjattu viimeisen 14 vuorokauden aikana 2,96 kuolemaa 100 000 asukasta kohden. Tämä on kymmenen kertaa vähemmän kuin listan ensimmäisenä sijaitsevassa Romaniassa.

Esimerkiksi viime keskiviikkona 19 miljoonan asukkaan Romaniassa koronaan kuoli yhden päivän aikana 547 ihmistä. Päivittäin uusia tautitapauksia kirjataan noin 15 000. Sairaalat ovat täynnä, ja hoitoon pääsyä on pakko jonottaa sairaaloiden edessä.

– Tämä on kansallinen epäonnistuminen kaikilla tasoilla. Olemme todistamassa eräänlaista sokeutta, joka johtuu koulutuksen ja sivistyksen puutteesta, länsi-Romaniassa sijaitsevassa sairaalassa työskentelevä tehohoitoyksikön johtaja Dorel Sandesc sanoo.

Listan sijalla yhdeksän sijaitsevassa Ukrainassa kirjattiin tiistaina 734 koronakuolemaa.

Yhteistä listan kärjessä sijaitseville maille on rokotekattavuus: Jokaisen maan rokotekattavuus on paljon Euroopan keskimääräistä rokotekattavuutta (75 prosenttia) matalampi. Huonoin lukema on Armeniassa, jossa kaksi rokoteannosta eli täyden rokotesuojan on saanut arviolta vain kuusi prosenttia väestöstä. Bulgariassa ja Moldovassa luku on noin 20 prosenttia.

Huonoimmat koronatilanteet tautitapausten ja kuolleisuuden mukaan (29.10.2021).

Romania Saint Vincent ja Grenadiinit Bulgaria Armenia Latvia Barbados Liettua Moldova Ukraina Georgia

