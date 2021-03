Lisäbudjettiin ehdotetaan 15 miljoonaa taiteelle ja kulttuurille

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Valtiovarainvaliokunnan mukaan kulttuurialan freelancereiden tulonmenetysten arvioidaan olevan jo yli 200 miljoonaa euroa.

Eduskunnan valtiovarainvaliokunta ehdottaa lisäbudjettiin 15 miljoonan euron lisäystä avustusten myöntämiseen taiteen ja kulttuurin alan henkilöille ja toiminimille koronavirustilanteen vuoksi.

Lisäksi elokuvatuotantoyhtiöille esitetään viiden miljoonan euron tukea koronavirustilanteesta aiheutuvien taloudellisten menetysten vähentämiseksi.

Valtiovarainvaliokunta toteaa, että kulttuurin ja luovien alojen tilanne on kaiken kaikkiaan poikkeuksellisen vaikea, sillä toiminta on ollut rajoitusten vuoksi monin osin kokonaan pysähdyksissä jo vuoden verran.

– On tärkeää, että lisätukea suunnataan nyt nimenomaan freelance-toimijoille ja yksinyrittäjille, joiden sosiaaliturva on usein varsin heikko. Syntyneisiin menetyksiin nähden tuki on vielä riittämätön, sillä saadun selvityksen mukaan kulttuurialan freelancereiden tulonmenetysten arvioidaan olevan tähän mennessä jo yli 200 miljoonaa euroa, valtiovarainvaliokunnan tiedotteessa todetaan.

Valiokunnan mielestä jatkossa tarvitaan vielä lisätoimia, joilla varmistetaan kulttuurin ja luovien alojen toimintaedellytykset ja elinvoimaisuus koronapandemian yli.

– On siksi tärkeää, että alan tukijärjestelmää kehitetään ja että siinä yhteydessä arvioidaan kattavasti toimijoiden ja järjestäjätahojen erilaiset tukitarpeet ja tunnistetaan alan monipuolinen ekosysteemi ja sen tyypilliset työmuodot. On niin ikään huolehdittava siitä, että eri hallinnonalojen myöntämät tuet muodostavat saumattoman ja kattavan kokonaisuuden, jolla vältetään paitsi tukien päällekkäisyys, myös erilaisten väliinputoajaryhmien syntyminen.

Valiokunnan mukaan rahallisen tuen rinnalle tarvitaan myös exit-strategia vallitsevista rajoituksista ja tapahtumien turvallisesta käynnistämisestä.

Lisäksi valiokunta kiirehtii tapahtuma- ja kulttuurialalle suunnatun niin sanotun tapahtumatakuun valmistelua ja katsoo, että nykyisessä tilanteessa on myös perusteltua parantaa työttömäksi jääneen tekijän ja taiteilijan oikeutta työttömyysturvaan.

Valtiovarainvaliokunnan mietintö hallituksen esityksestä vuoden 2021 lisätalousarvioksi valmistui tänään perjantaina.

Suurimmat lisäykset rokotteiden hankintaan ja työttömyysturvaan

Lisätalousarvioesitys lisää määrärahoja noin 394 miljoonaa euroa ja korottaa varsinaisia tuloja 415 miljoona euroa. Esitys vähentää valtion nettolainanoton tarvetta noin 21 miljoonaa euroa.

Suurimmat koronavirustilanteesta aiheutuvat määrärahalisäykset tehdään rokotteiden hankintaan (70 milj. euroa), työttömyysturvaan (61 milj. euroa) sekä lasti- ja matkustaja-alusvarustamoiden liikennöinnin avustuksiin (23,2 milj. euroa).

Kuntien palveluihin kohdistettavaa valtionavustusta korotetaan 17,5 miljonalla eurolla. Määrärahalisäys on tarkoitettu käytettäväksi lasten, nuorten ja perheiden palveluihin liittyviin avustuksiin.

Valiokunnan saaman selvityksen mukaan määräraha on tarkoitus kohdistaa erityisesti nuorten mielenterveyden edistämiseen, mielenterveyshäiriöiden ennaltaehkäisemiseen ja perustason hoitoon pääsyyn, sekä lasten, nuorten ja perheiden arjessa selviytymistä vahvistavien sosiaalihuollon palvelujen lisäresursointiin.

Valiokunta pitää esitystä erittäin tarpeellisena, sillä nuorten perustason mielenterveyspalvelujen saatavuudessa oli jo ennen koronaepidemiaa puutteita, jotka ovat edelleen pahentuneet.

Lisäksi lisätään ammatillisen koulutuksen tukitoimia (17,5 milj. euroa) sekä kehitetään nuorten harrastustoimintaa ja työelämätaitoja (2,5 milj. euroa).

Verotuottoarvioihin korotuksia

Hallitus esittää lisäksi, että vuodelta 2022 siirretään 55,7 milj. euroa tulevaisuusinvestointien ja muiden rakenne- ja suhdannepoliittisesti vaikuttavien kokonaisuuksien kehysvarausta vuodelle 2021. Summa osoitetaan EU:n elpymisväliseen kuuluvaan REACT-EU -rahoitukseen, jolla tuetaan alueiden elpymistä ja joka tuo lisärahoitusta ohjelmakauden 2014—2020 rakennerahasto-ohjelmaan vielä vuosille 2021—2023.

Verotuloarvioihin esitetään korotuksia. Tuottoja nostetaan ansio- ja pääomatuloveron (207 milj. euroa), perintö- ja lahjaveron (138 milj. euroa) sekä varainsiirtoveron kertymän (70 milj. euroa) osalta.

Lisätalousarvion jälkeen nettolainanotoksi vuonna 2021 arvioidaan noin 11,7 mrd. euroa ja valtionvelan määrän vuoden 2021 lopussa arvioidaan olevan noin 137 mrd. euroa, mikä on 56 prosenttia suhteessa bruttokansantuotteeseen.