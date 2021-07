”Lisää tarvitaan rajusti” – hallitus yhä yli 80000 työpaikan päässä

Kokoomuksen kansanedustaja Sinuhe Wallinheimo pitää uusia työllisyystoimia välttämättöminä.

Tilastokeskuksen tiistaina julkaisemien tilastojen mukaan Suomessa oli kesäkuussa 121 000 työllistä enemmän kuin vuosi sitten. Työttömiä oli 7000 enemmän. Työllisyysasteen trendiluku oli 72,4 prosenttia ja työttömyysasteen 7,9 prosenttia.

Pääministeri Sanna Marinin (sd.) hallitus on ilmoittanut tavoittelevansa 75 prosentin työllisyysastetta. Laskennallisesti hallituksen työllisyystavoite on näin ollen yli 83000 työllisen päässä.

– Tämä on hyvä juttu, Wallinheimo kommentoi työllisten määrän kasvua Twitterissä.

– Silti hallituksen alkuperäinen tavoite on yli 80 000 työpaikan päässä. Lisää työllisyystoimia tarvitaan rajusti. Varsinkin, kun velkavuorikin on kasvanut samalla historiallisesti (ja kaikkea uutta velkaa ei voi laittaa koronan piikkiin), Wallinheimo toteaa.

Työllisyys on kausivaihtelun vuoksi tyypillisesti korkeimmillaan kesäkuussa. Myös koronarajoitusten höllentäminen on parantanut työllisyystilannetta usealla alalla.

Ministeriön lukujen mukaan kesäkuun lopussa oli 316 000 työtöntä työnhakijaa. Työttömien määrä on noussut vähän verrattuna viime vuoteen. Työttömien määrä on kuitenkin merkittävästi suurempi, jos verrataan vuoden 2019 samaan ajankohtaan.

— Sinuhe Wallinheimo (@swheimo) July 27, 2021