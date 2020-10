Yhä lisää koronatapauksia ja altistumisia Jyväskylässä

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Viikonlopun aikana tuli esille useita koronavirustartuntoja ja -altistumisia.

Jyväskylän koulutuskuntayhtymä Gradian oppilaitoksissa tartunta on todettu kahdeksalla opiskelijalla. Tartunnat liittyvät laajaan tartuntaketjuun, jonka alkuperä on tiedossa.

Altistuneita on yhteensä 146, joista enemmistö (127), on opiskelijoita. Altistuneita työntekijöitä on 19.

Ammatillisessa oppilaitoksessa Gradia Jyväskylässä altistumista on tapahtunut 28.-29.9. Viitaniemen kampuksella sekä 7.10. Viitaniemen, Harjun ja Priimuksen kampuksilla viidessä opiskelijaryhmässä ja Lyseon lukiossa yhdessä opiskelijaryhmässä.

Jyväskylän kaupungin terveydenhuolto on viikonlopun aikana tavoittanut altistuneita puhelimitse ja asettanut heidät karanteeniin. Valtaosa altistuneista on tavoitettu. Kaupungin jäljitysryhmä jatkaa tavoittamista vielä tänään.

– Tartuntaketjut on tunnistettu ja altistuneet jäävät karanteeniin. Meneillään oleva syyslomaviikko myös katkaisee tilannetta oppilaitoksissamme. Teemme Gradiassa kaikkemme opiskelijoidemme henkilökuntamme ja asiakkaidemme turvallisuuden takaamiseksi. Tautitilanteen vakavuuden vuoksi jokaisen meistä on nyt kannettava vastuuta ja huolehdittava maskien käytöstä, etäisyyksistä sekä käsihygieniasta niin vapaa-ajalla kuin koulussa, muistuttaa kuntayhtymän johtaja Vesa Saarikoski.

Riittävän väljyyden mahdollistamiseksi Gradiassa opiskellaan ja työskennellään osin etänä. Tiloja siivotaan tehostetusti, kiinnittäen huomiota erityisesti kosketuspintoihin. Gradian kampusalueille ja muihin tiloihin ei saa tulla, jos kärsii hengitystieoireista.