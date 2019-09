”Lipposlaiset demarit tämän ymmärsivät”

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Välikysymyksen jättänyt kokoomus hämmästelee hallituksen vastuuttomuutta.

Kokoomuksen puheenjohtajan Petteri Orpon mukaan hallitukselta on saatava tieto, millaisilla konkreettisilla toimilla se aikoo saavuttaa 75 prosentin työllisyysasteen, johon se on omassa hallitusohjelmassaan sitoutunut ja joka on ”kaiken ydin” menojen rahoittamisessa.

Kokoomus kysyy tänään perjantaina hallitukselle jättämässään välikysymyksessä muun muassa Onko vastuullista lisätä valtion pysyviä menoja tietoisena siitä, että niistä pääosa joudutaan lähivuosian perumaan, jos hallitus ei pysty päättämään riittävistä työllisyystoimista?

Kokoomuksen puheenjohtaja Orpo ja ryhmäjohtaja Kai Mykkänen syyttivät hallitusta välikysymyksen tiedotustilaisuudessa siitä, ettei se uskaltanut päättää työpaikkoja lisäävistä toimista, vaikka samalla päätti yli miljardin euron pysyvistä menojen lisäyksistä.

– Tätä voi kutsua vakaan, vastuullisen taloudenpidon laiminlyömiseksi, Mykkänen latasi.

Puheenjohtaja Orpon mukaan pääministeri Rinteen hallituksen budjettiriihessä kertoma 25 kohdan työllisyystoimilista on ”aika perinteistä työvoimapolitiikkaa”, joka perustuu muun muassa parempiin työvoimapalveluihin.

– Perusongelma on, että nämä toimet eivät synnytä uusia työpaikkoja, ne eivät lisää työn tarjontaa, työn kysyntää eivätkä paranna yritysten toimintaympäristöä, Orpo painotti.

Mykkänen hämmästeli, että hallitus päätti budjettiriihessään käyttää ”kuusi seitsemäsosaa koko hallitusohjelman pysyvien menolisäysten pelivarasta”:

– Käyttää rahat, mutta lykätä myöhemmäksi päätökset, millä tämä tienataan.

Kokoomuksen mielestä Rinteen hallituksen talous- ja työllisyyspolitiikan vastuuttomuus kaatuu juuri niiden niskaan, jotka ovat eniten yhteiskunnan palveluiden tai tulonsiirtojen varassa. Mykkänen siteerasi tiedotustilaisuudessa ex-kansanedustaja Outi Ojalan mietelausetta ”vahva valtiontalous on köyhän paras ystävä”.

– Lipposlaiset demarit tämän ymmärsivät. Rinneläiset demarit eivät ole tätä sisäistäneet.

Kokoomus toimi yksin

Tiedotustilaisuudessa kysyttiin kokoomukselta, halusiko puolue ja miksi tehdä välikysymyksen yksin ilman kahta muuta oppositiopuoluetta. Verkkouutiset kertoi aiemmin, etteivät kristillisdemokraatit ja perussuomalaiset olleet saaneet kutsua välikysymyksen valmisteluun. Tilaisuudessa tulikin esiin, miten kokoomuksella ja perussuomalaisilla on eriäviä näkemyksiä työperäisestä maahanmuutosta.

– Olemme olleet 12 vuotta hallituksessa ja kompromissattu meidän kantoja milloin kenenkin takia. Tämän välikysymyksen halusimme tehdä kokoomuksen omista lähtökohdista, Orpo sanoi.

Orpon mukaan välikysymys on nykymuodossaan ”vahva haasto hallitukselle”. Hän korosti kuitenkin, että perussuomalaisilla ja kristillisdemokraateilla on edelleen mahdollisuus tulla mukaan välikysymykseen.

Lue myös: Kokoomukselta välikysymys hallituksen työllisyyspolitiikasta.