Lintujen nimiä muutetaan – näitä väitetään rasistisiksi

Washington Post kertoo amerikkalaisten ornitologien väittelevän jopa 150 linnun nimen muuttamisesta.

Taustalla on lähinnä sikäläinen perinne nimetä lintuja kunnianosoituksina aikanaan arvostetuille henkilöille, jotka eivät enää ole kaikkien suosiossa, koska he aikanaan pitivät orjia.

Kiista koskee myös arvokasta 116-vuotiasta National Audubon Societya, joka on USA:n vanhin lintujärjestö. Sen perustajalla lintutieteilijä John James Audubonilla (1785-1851) oli orjia.

Kiisteltyjä lintuja ovat nyt esimerkiksi The Bachman’s sparrow eli mäntysirkkuli, Wallace’s fruit dove eli karmiinilakkikyyhky, The Townsend’s warbler eli kuusikerttuli, Audubon’s warbler eli keltaperäkerttuli, kehrääjälintu The Wallace’s owlet ja Jameson’s firefinch eli punaruusupeippo.

American Ornithological Society (AOS) on toistaiseksi hyväksynyt vain kaksi muutosta. Järjestössä katsotaan, että muutokset aiheuttaisivat sekaannuksia.

AOS on hyväksynyt oldsquawin nimen muutoksen long-tailed duckiksi ja preeriasirkku McGown’s longspurin muutoksen thick-billed longspuriksi. Ensimmäinen viittasi intiaaneihin, toisessa McGown oli etelävaltioiden kenraali.

Thank you to @bydarrylfears for shining a light on this reality!!!

Maintaining wildlife names that honor violators of the human rights of Black and Indigenous people is part of a larger pattern of disregard for BIPOC in “wilderness” exploration & science. https://t.co/cool7nVgTC

— Corina Newsome, M.Sc. (@hood_naturalist) June 6, 2021