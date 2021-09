Lintuinfluenssaa havaittu nyt fasaaneissa

Syysmuutto lisää leviämisriskiä Suomessa.

Salossa luontoon riistalinnuiksi lasketuissa fasaaneissa on todettu linnuille korkeaa kuolleisuutta aiheuttavaa H5N1-tyypin lintuinfluenssaa, Ruokavirasto tiedotti lauantaina. Runsaan fasaanimäärän vuoksi alueelle on perustettu tartuntavyöhyke viruksen leviämisen estämiseksi. Vyöhykkeellä on kielletty siipikarjan ja muiden lintujen siirrot sekä asetettu vaatimuksia lintujen pitopaikkojen suojaamiseksi tartunnalta, Ruokavirasto kertoo. Myös lintujen metsästys vyöhykkeellä on kielletty.

Lintujen syysmuuton käynnistäminen lisää lintuinfluenssan leviämisriskiä myös muualla Suomessa, virasto varoittaa. Lintuinfluenssa leviää herkästi luonnonvaraisista linnuista siipikarjaan ja muihin lintuihin, jos linnut ovat suorassa tai epäsuorassa kontaktissa keskenään.

Ruokavirasto kehottaa tehostamaan siipikarjatilojen ja muiden lintujen pitopaikkojen tautisuojausta. Siipikarja ja kaikki kotieläiminä pidettävät linnut tulisi pitää sisällä tai suojata kosketukselta luonnonvaraisiin lintuihin. Ruokavirasto ei suosittele luonnonvaraisten sairaiden tai loukkaantuneiden lintujen hoitoon ottamista sellaisiin paikkoihin, joissa on kotieläimenä pidettäviä lintuja.

Lintuinfluenssan leviäminen siipikarjaan aiheuttaisi suuria taloudellisia tappioita sekä lintujen lopettamisen ja tilojen saneerauksen vuoksi että kansainvälisen kaupan pysähtymisen seurauksena, Ruokavirasto arvioi. Koska kaikki tartuntapitopaikan linnut joudutaan lopettamaan, on mahdollista, että myös arvokkaita jalostuseläimiä tai harrastelintuja menetetään.

Oirehtivista linnuista ja luonnonvaraisten lintujen joukkokuolemista on ilmoitettava kunnaneläinlääkärille tai läänineläinlääkärille. Lintuinfluenssavirukset tarttuvat huonosti ihmisiin.