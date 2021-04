Linja-autojen koronapiina jatkuu

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Alan yrittäjien ja työpaikkojen tulevaisuus on vaakalaudalla.

Linja-autoliiton huhtikuun jäsenkyselystä selviää, että linja-autoalaa piinaava koronapandemia ei näytä helpottavan. Yritysten tilanne on edelleen tukala.

Vastanneista 41 prosenttia ilmoitti yrityksen liikevaihdon vähentyneen yli 50 prosenttia. Puolella yrityksistä on edelleen henkilöstöä lomautettuna ja 40 prosenttia yrityksistä on joutunut irtisanomaan henkilöstöä. Valtaosalla yrityksistä linja-autoja on poistettuna liikennekäytöstä (88 prosenttia vastanneista).

Epävarmuus tulevaisuudesta on lisääntynyt. Vastanneista 32 prosenttia ilmoitti yrityksen ehkä selviävän koronakriisistä ja noin 10 prosenttia pelkää yrityksen kaatuvan. Noin 40 prosenttia kokee valtioneuvoston suunnitelmat rajoitustoimien asteittaisesta poistamisesta myönteisenä – toimenpiteiden aikataulua kritisoitiin.

Vastanneista 60 prosenttia uskoi kestävän vielä kuukausia (6-12 kk) ennen kuin matkustajat palaavat joukkoliikenteen käyttäjiksi. Lähes 25 prosenttia uskoi luottamuksen paluun kestävän jopa yli 1,5 vuotta. Yrityksistä 62 prosenttia ilmoitti hakevansa uusinta 27. huhtikuuta avautuvaa kolmatta kustannustukea.

Tilaus- ja matkailuliikenne pysähdyksissä

Liiton mukaan tilausliikenne ja linja-automatkailu on ollut vuoden ajan käytännössä pysähdyksissä. Iso osa yrityksistä on ilmoittanut, että uusia tilauksia ei ole lainkaan.

Tilausliikenneyrityksistä 95 prosenttia kertoi liikevaihtonsa vähentyneen yli 50 prosenttia. Markkinaehtoisen liikenteen yrityksistä lähes 40 prosenttia ilmoitti liikevaihdon vähentyneen yli 50 prosenttia.

– Yritysten ja työpaikkojen säilymisen kannalta olisi elintärkeää, että koronarajoituksia päästäisiin purkamaan ja ihmiset pääsisivät liikkumaan joukkoliikenteellä eikä uusia liikkumis- ja kokoontumisrajoituksia tulisi. Linja-autoyrityksillä on tärkeä rooli vapaa-ajan ja arjen mahdollistajana, tiedotteessa todetaan.

Liitto korostaa, että Suomen koronan exit-strategiassa on huomioitava paluupolku takaisin linja-auton kyytiin. Se on turvattava koko maassa.

– Liikennöinnin, tapahtuma-alan ja lasten- ja nuorten harrastustoiminnan sekä lähi- ja kotimaanmatkailun avautuminen toisi edes hieman valoa kesään.

Terveiset hallitukselle puoliväliriiheen

Liiton mukaan linja-autoala kaipaa valtiolta apua ja tukea. Liitto toivoo, että hallituksen kehysriihessä linjataan, miten joukkoliikennettä elvytettäisiin ja rahoitettaisiin vielä enemmän.

– Palvelutason ei pidä antaa romahtaa, jos linja-autoliikenne halutaan pitää varteenotettavana kulkumuotona myös jatkossa.

– Valtion tuki on kokonaisuuden kannalta edullisempaa ja tehokkaampaa kuin palvelutason vähentäminen. Palvelutarjonnan uudelleenrakentaminen tulisi lisätukea kalliimmaksi.

Liiton mukaan tarvitaan myös markkinaehtoisen liikenteen erillinen tukiohjelma. Lisäksi valtion olisi korvattava ostoliikenteen lipputulomenetyksiä (50->90 %), ja matkailuliikenne on otettava vahvasti huomioon exit-strategiassa.

Liitto muistuttaa, että linja-autot ovat olleet turvallinen ja helppo matkustustapa koronapandemiankin aikana.

– Suomessa linja-autoihin kohdistuneiden varmistettujen tartuntatapausten määrä on ollut vähäinen. Tehokas, joustava ja toimintavarma linja-autoliikenne on elinvoimaisuuden ja palautumisen edellytys.