Lähes 35 metrin rekat liikenteeseen

Liikenne- ja viestintäministeriö ehdottaa, että tieliikenteessä voitaisiin käyttää nykyistä pidempiä ajoneuvoyhdistelmiä.

Yhdistelmien suurin sallittu mitta kasvatettaisiin 34,50 metriin kun se nykyisin on 25,50 metriä.

Liikenne- ja viestintäministeri Anne Berner (kesk.) toteaa uudistuksen hyödyttävän monia osapuolia.

– Raskaan liikenteen mittoja ja massoja kehittämällä meidän on mahdollista parantaa huomattavasti kuljetusten tehokkuutta ja energiatehokkuutta ja vähentää liikenteen päästöjä. Nyt ehdotetut muutokset koskevat mittoja, ja seuraavaksi pureudumme massoihin liittyviin muutoksiin. Tämä hanke hyödyttää kuljetusyrityksiä ja laajasti koko yhteiskuntaa, sanoo Berner.

Normaalia pitempiä tai raskaampia HCT-kuljetuksia (High Capacity Transport) on kokeiltu vuodesta 2013 lähtien Trafin myöntämillä poikkeusluvilla. Kokeiluista saatujen kokemusten perusteella mittojen kasvattamisesta on merkittävää hyötyä erityisesti merikonttien kuljetuksessa, kappaletavaraliikenteessä ja elintarvikekuljetuksissa.

Valmistelun lähtökohtana on, että massoihin liittyvät muutokset koskisivat vain sellaisia erikseen määriteltyjä tieverkon osia, joissa isompien massojen käyttäminen on mahdollista. Alustavasti on arvioitu, että ensimmäiset rajatut reitit voisivat tulla käyttöön vuoden 2019 aikana.

Asetusehdotus on lausuntokierroksella 17. huhtikuuta asti. Lausuntokierroksen jälkeen valmistelua jatketaan liikenne- ja viestintäministeriössä.

Tavoitteena on, että lainsäädäntömuutokset ajoneuvoyhdistelmien pituuden osalta tulisivat voimaan syksyllä.