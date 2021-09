Liittojohtaja: Työnantajajärjestöt luoneet kaaoksen

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Samu Salon mukaan on jo lähes selvää, etteivät neuvottelut tule valmiiksi marraskuun loppuun mennessä.

Insinööriliiton puheenjohtajan Samu Salon mielestä teknologiateollisuuden työnantajajärjestöt ovat lähteneet pohjustamaan syksyn neuvottelukierrosta luomalla alalle kaaoksen, joka kostautuu työehtosopimusten päätyttyä.

– Normaalissa tilanteessa on selvää, että työehtosopimuksen päättymisen jälkeen alalla noudatetaan päättyvän sopimuksen työehtoja niin kutsutun jälkivaikutuksen takia, kunnes uusi sopimus on neuvoteltu ja voimassa. Nyt työnantaja viestii, että heidän teknisen järjestökikkailunsa johdosta näin ei ole, Salo sanoo.

Hänen näkemyksen mukaan on jo lähes selvää, etteivät neuvottelut tule valmiiksi marraskuun loppuun mennessä ja siksi asia on erittäin tärkeä.

– Tämä asia on ratkaistava välittömästi. Katson, että Teknologiateollisuus ry:ssä jäsenenä olleet yritykset ovat tämän aiheuttaneet muutoksellaan ja heidän tulee kollektiivina asia myös ratkaista. Ennen kuin asiaan on saatu takuut, muista asioista ei voida työehtosopimusneuvotteluissa neuvotella, Salo toteaa.

– Jos työnantajien näkemys toteutuisi, tarkoittaisi se työelämän merkittävää jäykistymistä, kun yrityskohtaiset paikalliset sopimukset eivät olisi voimassa. Se tarkoittaa myös paikallisen sopimisen sakkaamista, kun henkilöstöedustajien kaudet päättyisivät marraskuun lopussa, hän jatkaa.

Salon mukaan tällaisessa tilanteessa esimerkiksi paikalliset sopimukset, vaikka liukuvasta työajasta, matkustamisesta ja muista joustoista, eivät ole voimassa.

– Tällainen epävarmuus ja epäselvyys ei ole sen paremmin yritysten toiminnan kuin työntekijöiden kannalta toivottava. Vai haluavatko työnantajat tällä manööverillä siirtää paikallisen sopimisen lakeihin, kun itse siitä luopuvat vapaaehtoisesti, Salo kysyy.

Hänen mielestään yritykset eivät ole enää aikoihin puhuneet paikallisen sopimisen kasvattamisesta, vaan siitä puhuvat lähinnä poliitikot.

– Pallo on nyt työnantajalla. He voisivat rauhoittaa tilanteen kertomalla kollektiivina, että työehtosopimusten rauettua toimitaan, kuten tähänkin saakka, kunnioitetaan nykyisiä sopimusehtoja, kunnes uusista työehtosopimuksista on päästy sopuun, Salo sanoo.