Kauppa avautuu Kelan mätkyistä: Töitä ei oteta vastaan

Osa-aikaisia työpaikkoja jää byrokratialoukkujen vuoksi Kaupan liiton mukaan kokonaan täyttämättä.

Kaupan liiton työmarkkinajohtaja Anna Lavikkala vaatii, että sosiaaliturvajärjestelmän uudistamisessa on löydettävä malli, jossa sosiaaliturva ja vaihtelevat palkkatulot nivoutuvat joustavaksi ja kannustavaksi kokonaisuudeksi. Hän kertoo liiton blogissa, että kaupoilla olisi työtunteja tarjolla, mutta tunteja ei oteta vastaan.

− Osa-aikaisia työpaikkoja jää jopa kokonaan täyttymättä. Miksi? Lavikkala kirjoittaa.

Syynä tähän hänen mukaansa ovat erilaiset kannustin- ja byrokratialoukut, jotka tekevät lisätyön vastaanottamisesta taloudellisesti kannattamatonta joko vaikuttamalla suoraan käytettävissä olevien tulojen määrään tai aiheuttamalla katkoksia toimeentuloon.

− Osa-aikaista matalapalkkatyötä tekevät saavat usein samanaikaisesti myös jotain sosiaalietuutta, kuten asumistukea. Katalimpia byrokratialoukkuja ovat Kelan ”mätkyt” eli se, että Kela joutuu perimään takaisin liikaa maksettua asumistukea.

Takaisinperinnän ongelma syntyy Lavikkalan mukaan siitä, että Kela tarkastaa asumistuen pääsääntöisesti vuoden välein, kun taas osa-aikatyössä tulot voivat vaihdella kuukausittain – jopa viikoittain.

− Töiden tekeminen havaitaan vasta sen jälkeen, kun asumistukea on ehditty jo maksaa, ja tämä johtaa takaisinperintään. Takaisinperintävaiheessa asumistukirahat on yleensä jo käytetty päivittäiseen elämiseen, joten näiden mätkyjen pelko on yksi konkreettinen jarru satunnaisten työtuntien vastaanottamiselle.

Epäsäännöllisten työtulojen yhteensovittaminen sosiaaliturvan kanssa on Lavikkalan mukaan käytännössä hyvin kankeaa eikä kannusta työn vastaanottamiseen.

− Sosiaalivakuutuslainsäädäntöä on muutettava mahdollisimman nopeasti niin, että tulorekisteriin tallennettavat tulotiedot riittävät sosiaalietuuksista päättämiseen. Tämä työ on jo käynnissä sosiaali- ja terveysministeriössä, mutta muutokset on vain saatava käytäntöön nopeasti ja kattavasti, Lavikkala vaatii.

− Näin Suomeen saadaan rakennettua reaaliaikainen sosiaaliturva tulorekisterin avulla. Silloin jokaisen työtunnin vastaanottaminen ja tekeminen on kannattavaa ja sosiaaliturvan saajan näkökulmasta ennakoitavaa ja turvallista.