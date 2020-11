Liiton mukaan varustamot tarvitsevat jatkossakin koronatukia

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Merimies-Unionin mukaan Suomen valtion on pidettävä huolta kansallisesta merenkulusta.

Merimies-Unionin mukaan suomalaisten varustamoiden tulevaisuus on hyvin epävarma mitä pidempään koronakurimus jatkuu.

– Suomalaiset varustamot tarvitsevat jatkossakin koronatukia, jotta niiden toiminta voi jatkua. Suomen valtion on pidettävä huolta omasta, kansallisesta merenkulustaan: varustamoista, Suomen lipun alla purjehtivista laivoista ja merenkulkijoista, jotta turvaamme kansallisen huoltovarmuutemme kaikissa olosuhteissa, tiedotteessa todetaan.

Merimies-Unionin mukaan suomalainen merenkulku on syvimmässä kriisissä 30 vuoteen. Suomessa työskentelee 6 700 merimiestä, joista yli puolet ovat tällä hetkellä lomautettuna. Pitkään jatkuneet matkustusrajoitukset ovat johtaneet jo irtisanomiin matkustaja-alusvarustamoissa. Viking Line -varustamo irtisanoi loppusyksystä 180 maahenkilöstöstään, kun matkustajia ei ole.

– Helsingin ja Tukholman välinen risteilyliikenne on pysähtynyt. Pelkkä rahti ei riitä kannattelemaan matkustaja-alusvarustamoiden toimintaa, vaan tarvitaan myös matkustajia. Työt ovat loppuneet kokonaan kolmelta Suomen lipun alla purjehtivalta matkustaja-alukselta: Viking Linen M/s Mariellalta ja M/s Gabriellalta sekä Tallink Siljan M/s Silja Serenadelta. Alusten suomalainen miehistö on lomautettu. Suomalaisia merimiehiä on tällä hetkellä lomautettuna eri varustamoista yhteensä toista tuhatta.

– Työtä vaille jääneet Suomen lipun alla olevat matkustaja-alukset olivat valmiita siirtymään muille linjoille töihin. Töitä ei kuitenkaan annettu niille, vaan Suomen valtion koronatukia on suunnattu myös vieraiden lippujen alla purjehtiville aluksille, jotka hoitavat Suomen huoltovarmuuskuljetuksia.

Merimies-Unioni korostaa, että mitä pidempään suomalaiset merimiehet ovat työttömänä, sitä suuremmaksi kasvaa työttömyyden hinta yhteiskunnalle.

– Esimerkiksi Ahvenanmaalla on työttömänä tällä hetkellä koronapandemian taloudellisena seurauksena tuhansia talouksia. Yksi suomalainen matkustajalaiva työllistää merimiesten lisäksi alihankkijoita sekä muonitus- ja huoltofirmoja, joten kerrannaisvaikutukset heijastuvat laajalle, jopa tuhansille ihmisille.

– Euroopassa useat valtiot keskittävät voimavaransa tällä hetkellä omaan taloudelliseen selviytymiseen koronakriisistä. Miksi Traficom ei menettelisi samoin? Kilpailu Itämeren meriliikenteessä tulee kiristymään entisestään.