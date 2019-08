”Liikuntaan ja ulkoiluun ei saa olla ikärajaa”

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Sari Sarkomaan mukaan liikunnan edistäminen on saatava osaksi ikäihmisten palveluja.

Kokoomuksen eduskuntaryhmän varapuheenjohtaja, kansanedustaja Sari Sarkomaa kannustaa hallitusta korjaustoimiin, joilla lisätään ikäihmisten kuntoutusta ja liikuntaa sekä mahdollisuuksia ulkoilla.

Sarkomaan mukaan vanhustenhuollon ”liikkumaton, istuva ja makuuttava hoivakulttuuri” tulee monin tavoin kalliiksi.

– Liikkumattomuus romahduttaa nopeasti ikäihmisen toimintakyvyn ja paisuttaa muutenkin vauhdilla kasvavaa hoivan tarvetta. Kyse on yhtälailla ikäihmisten osallisuudesta ja oikeudesta elää omannäköistä elämää, hän toteaa.

Sarkomaa muistuttaa peruspalveluministeri Krista Kiurua (sd.) liikuntapoliittisen selonteon ehdotuksista, joiden tarkoitus on juurruttaa kotikuntoutus sekä muita kuntouttavia ja liikuntaa edistäviä toimintatapoja osaksi ikäihmisten palveluja.

– Liikuntapoliittinen selonteko paljasti, että nykyisin liikuntaa ja liikkumista tukevien palveluiden ulkopuolelle jäävät todennäköisemmin ne, jotka hyötyisivät liikunnasta eniten. Heitä olisivat muun muassa juuri toimintakyvyltään heikkokuntoisimmat ikääntyneet, Sarkomaa sanoo.

Ikäihmisten liikkumiskyvyn ongelmista kaksi kolmasosaa johtuu liikunnan puutteesta ja vain kolmannes ikääntymisestä. Mitä iäkkäämpi ihminen on, sitä todennäköisemmin hän tarvitsee tukea ja ohjausta toimintakykynsä ylläpitämiseen. Sarkomaa haluaa, että liikuntaan ja mahdollisuuteen ulkoilla ei saisi olla ikärajaa.

– On sietämätön epäkohta, että usein kotihoidon piirissä olevan ikäihmisen kodin matot viedään useammin ulos kuin ihminen itse pääsee ulkoilemaan. Liikunnan edistäminen ja kuntoutus pitäisi olla vanhustenhuollon keskiössä. Vanhustenhuollossa on nykyistä enemmän hyödynnettävä fysio- ja toimintaterapeuttien osaamista. Koko sote-henkilöstö on saatava nykyistä vahvemmin mukaan liikunnan edistämiseen, Sarkomaa painottaa.

Sarkomaan mielestä kaiken ikäisten liikunnan lisääminen on vaikuttava keino, kun sote-kustannusten kasvua halutaan taittaa ja ennen kaikkea lisätä ihmisten hyvinvointia. Myös jokaisen kunnan on hänen mukaansa herättävä asiaan.

– Suomalaisten liikkumattomuuden kustannukset nousevan jopa kolmeen miljardiin. Liikunta tekee hyvää ihmisille ja kansantaloudelle.