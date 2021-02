Liikkeellä oikeaa veropostia ja huijauksia

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Verohallinnon nimissä on viikonlopusta lähtien liikkunut huijausviesti.

Viesti on otsikoitu ”Palautusilmoitus 136,99 EUR” ja viestissä kehotetaan saajaa täyttämään lomake, jonka avulla veronpalautuksen saa itselleen.

Huijausviestejä liikkuu nyt samaan aikaan, kun 480 000 henkilöä on saamassa Verohallinnolta esitäytetyn veroilmoituksen.

– Juuri kalasteluviestien takia meidän lähettämissä viesteissä ei ole koskaan klikattavia linkkejä, joiden kautta asiakas voisi mennä palveluihimme. Jos olet saanut veropalautusta käsittelevän viestin sähköpostiisi, se on huijaus. Tuhoa viesti välittömästi, ylijohtaja Jarkko Levasma Verohallinnosta opastaa.

Jos pankkikortti- tai verkkopankkitunnukset on erehtynyt antamaan huijausviestiin reagoimalla, kannattaa olla heti yhteydessä omaan pankkiin. Myös poliisille pitää tehdä rikosilmoitus.

Torstaina 25. helmikuuta 220 000 toiminimiyrittäjän ja 130 000 maa- ja metsätaloudenharjoittajan esitäytetyt veroilmoitukset ovat tulossa OmaVeroon.

Koska puolisojen verotus käsitellään aina samaan aikaan, esitäytetyn veroilmoituksen saa tällä viikolla myös 130 000 palkansaajaa. Palkansaajat ovat toiminimiyrittäjien tai maa- ja metsätaloudenharjoittajien puolisoita.

– Monella on käytössä Suomi.fi-viestit, eli esitäytetyt veroilmoitukset eivät tule enää paperilla. Suomi.fi-viestejä käyttävät saavat sähköpostiherätteen, kun esitäytetty veroilmoitus löytyy OmaVerosta. Viestin lähettäjänä on Suomi.fi ja viesti on otsikoitu Huomioitavaa OmaVerossa. Näissäkään herätteissä ei ole tietoturvasyistä koskaan suoraa linkkiä OmaVeroon, viestintäpäällikkö Nilla Hietamäki kertoo.

Esitäytetyllä veroilmoituksella näkyy Verohallinnon tämän hetken tietojen perusteella laskettu veronpalautuksen tai mätkyjen määrä. Jos esitäytetyn veroilmoituksen tietoja täydentää, asiakas saa myöhemmin keväällä uuden verotuspäätöksen, jossa kerrotaan päivitetty veronpalautusten tai mätkyjen määrä.

Veronpalautukset maksetaan tänäkin vuonna heinä–joulukuun välisenä aikana. Oma mahdollinen maksupäivämäärä näkyy aikanaan verotuspäätöksellä.

– Emme kerro veronpalautuksen määrää koskaan minkään viestin otsikossa. Tämäkin tieto on hyvä pitää mielessä, kun huijausviestejä on liikkeellä, Hietamäki muistuttaa.