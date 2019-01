Liikenneturva neuvoo: Pyri heti pois ajourista

Teille muodostuneissa urissa ajaminen voi viedä vastaantulijoiden kaistan puolelle.

Runsasluminen talvi on urauttanut ruuhkaisimpien väylien ulkopuolisia teitä. Liikenneturva toteaa tiedotteessaan, että tämä vaatii kuljettajilta tarkkuutta omalla kaistalla pysymiseen.

– On näyttänyt siltä, että monessa paikassa tielle on muodostunut vain kolme uraa. Tällöin urissa ajamalla ei välttämättä pysy täysin omalla kaistallaan, ja kohtaamistilanteissa on pakko nousta ”raiteilta” pois polanteiden päälle. Näissä tilanteissa on aina riski ajoneuvon hallinnan menettämiseen, Liikenneturvan koulutusohjaaja Pentti Tervo Rovaniemeltä sanoo.

Mutkissa uria pitkin ajamalla voi päätyä vieläkin helpommin vastakkaisen kaistan puolelle. Yllättävän tilanteen sattuessa on kiire tehdä korjausliikkeitä.

– Kannattaisi siis pyrkiä pois ajourista alusta lähtien, varsinkin jos ne eivät pysy oman kaistan puolella. Näin toimimalla pysyy omalla kaistalla eikä voimakkaampia raiteita pääse syntymään. Riittävän alhainen ajonopeus on myös isossa roolissa siinä, että pystyy ajamaan hallitusti omaa kaistaansa pitkin myös mutkissa, etenkin ulkokaarteessa, Tervo neuvoo.

Talviliukkailla jarrutusmatkat ovat huomattavasti pidempiä kuin kesällä. Auton pidentynyt pysähtymismatka ja olosuhteet yleensäkin on otettava huomioon nopeuden valinnassa.

– Oikea tilannenopeus on usein alhaisempi kuin suurin sallittu nopeus, etenkin vaikeissaajo-olosuhteissa. Liukkaalla kelillä renkaiden pito ei kuitenkaan häviä itsestään, vaan sen aiheuttaa kuski omalla toiminnallaan. Esimerkiksi suuria ohjausliikkeitä kannattaa välttää, Tervo muistuttaa.

Liikenneturvan viisi vinkkiä:

* Varaa enemmän aikaa matkoihin – etenkin huonolla ajokelillä.

* Aseta nopeutesi olosuhteiden mukaiseksi.

* Pidä riittävä turvaväli edellä ajavaan.

* Muista, että tielle muodostuneita uria pitkin ajaminen ei välttämättä ole turvallisin vaihtoehto.

* Mieti ohitustarve tarkkaan ja tee se vain turvallisesti.