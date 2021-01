Nämä ovat liikenneopettajien Top 4 -vinkit talviajoon

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Liikenneopetus ry:n mukaan ennakointitaito ja kyky tunnistaa tien liukkaus kuuluvat kuljettajan perustaitoihin.

Liikenneopetus ry muistuttaa asioista, jotka pitää ottaa huomioon talviajossa. Keli on muuttunut hyvin talviseksi, ja tämä on näkynyt myös liikenneonnettomuuksina.

– Ennakointitaito ja kyky tunnistaa tien liukkaus kuuluvat jokaisen kuljettajan perustaitoihin. Tätä taitoa tarvitaan varsinkin Suomessa, sillä meillä on erityisen haastavat ajo-olosuhteet neljän eri vuodenajan ja vaihtuvien keliolosuhteiden vuoksi. Tämän varmasti jokainen kuljettaja jollain tasolla tiedostaa, mutta siitä huolimatta keli pääsee aina yllättämään osan autoilijoista ja saatetaan löytää itsensä pientareelta tai toisen auton perään törmänneenä, yhdistyksen tiedotteessa todetaan.

Liikenneopettajat ovat koonneet kertauksen talviajovinkeistä:

1. Hidasta ja kasvata turvaväliä

Perussääntö turvavälin pituuteen maantiellä hyvällä kelillä on noin neljä sekuntia, mutta huonolla kelillä sen tulee olla vieläkin pidempi. Liikenneturvan pysähtymismatka-animaattorin mukaan 80km/h tuntivauhdissa ja lumisessa kelissä autoilijan pysähtymismatkan pituus on 105 metriä ja aikaa havainnon tekemisestä auton pysähtymiseen kuluu kahdeksan sekuntia. Se on tuplasti pidempi matka ja aika kuin hyvällä kelillä.

– Ennakoi, suuntaa katse kauas ja pyri pitämään näkyvyys kauas eteen mahdollisimman hyvänä.

2. Varaa aikaa

– Kiireinen kuljettaja on turvallisuusriski. Varaa siis matkantekoon enemmän aikaa. Ensinäkin ajoneuvon puhdistus jäästä ja lumesta ja mahdollinen esilämmitys ottavat aikaa. Toisekseen liikenteessä tulisi varautua hitaampiin ajonopeuksiin ja yllättäviin tilanteisiin matkan varrella. Jos kuljettajalla on jo kotoa lähteissään kiire, ajamisesta on takuulla kärsivällisyys ja sosiaalisuus kaukana, jolloin onnettomuusriski kasvaa.

– Laita siis herätyskello hieman aiemmin soimaan ja varaa autoon mukaan aina skrapa, lumiharja, lumilapio ja mielellään myös kaiken varalta lämmintä varavaatetta ja heijastinliivi. Niin ja tietysti puhelin – hätätilanteen varalta.

3. Vältä ohituksia ja turhia kaistanvaihtoja

Lumi- ja loskakelillä tienpinta voi olla hyvin epätasainen ja liukas.

– Kaistojen väliin kasautuu valleja, joiden ylittäminen on aina riski. Loskakelillä loska tuppaa pakkautumaan renkaiden uriin, tehden renkaista sileät. Mitä kovemmilla nopeuksilla ja jyrkemmillä liikkeillä valleja ylitellään, sitä todennäköisemmin auto lähtee hallinnasta. Ohituksessa säästetään usein muutenkin paljon vähemmän aikaa kuin kuvitellaan, eli suuri osa ohituksista on turhia.

4. Älä luota liikaa turvavarusteisiin

– Vaikka autosi oli hyvin turvavarusteltu, muista varoa varusteiden luomaa turvallisuusharhaa. Turvavarusteet eivät voi estää onnettomuuksia, jos nopeutta on yksinkertaisesti liikaa. Kaikkein tärkein turvavaruste on aina kuljettaja itse.

Liikenneopetus ry korostaa, että fiksu kuljettaja välttää vaaratilanteet ennakoimalla, huolehtimalla ajovireydestään sekä ajoneuvonsa kunnosta, kuten kunnollisista talvirenkaista.