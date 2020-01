Liikenneopettajat poistaisivat ajokortin erityisehdon

Liikenneopettajien mukaan liikenneopetus on tuotava 2020-luvulle.

Liikenneopetus ry esittää automaattivaihteisen ajoneuvon erityisehdon poistamista.

Nykyään tilanne on se, että mikäli oppilas suorittaa ajokokeen automaattivaihteisella ajoneuvolla, hänen ajokorttiinsa tulee erityisehto joka mahdollistaa vain automaattivaihteisella ajoneuvolla ajamisen. Mikäli oppilaalla tulee myöhemmin tarve ajaa manuaalivaihteista ajoneuvoa, hänen tulee ensin suorittaa uusi ajokoe manuaalivaihteisella autolla saadakseen uuden ajokortin ilman erityisehtoa.

– Tämä on vanhanaikainen, byrokraattinen ja kallis systeemi. On aika hyväksyä, että erityisehto on pian muinaisjäänne. Uusista ajoneuvoista yli 2/3 on automaattivaihteisia ja manuaalivaihteisten myynti pienenee joka vuosi, sanoo Liikenneopetus ry:n puheenjohtaja Kristiina Anunti tiedotteessa.

Suurin osa suorittaa ajokortin manuaalivaihteisella ajoneuvolla. Osalla on jo hankittuna automaattivaihteinen ajoneuvo, mutta ajokortti suoritetaan silti manuaalivaihteisella vain siksi, ettei erityisehtoa tulisi ajokorttiin. Tämä ei ole liikenneopettajien mukaan tarkoituksenmukaista.

– Oppilaan, jonka ensimmäinen ajoneuvo on automaattivaihteinen, olisi tietysti järkevää suorittaa ajokortti automaattivaihteisella autolla. Myöhemmin jos tulisi tarve manuaalille, niin se voitaisiin katsoa esimerkiksi liikenneopettajan kanssa oppilaan omalla autolla. Tämä olisi yksinkertaisempi ja halvempi vaihtoehto kuin uusi ajokoe, Liikenneopetuksen tiedotteessa katsotaan.

Liikenneopettajien mukaan autokoulut voisivat olla esimerkkeinä ekologisemmissa ajoneuvoissa, mutta erityisehto asettaa autokoulut tietyllä tavalla pattitilanteeseen sen vuoksi, että valtaosa ekologisimmista ajoneuvoista on automaattivaihteisia.

Liikenneopettajien mukaan liikenneopetus on tuotava 2020-luvulle ja se edellyttää erityisehdon poistoa. Tiedotteessa kiinnitetään huomiota myös siihen, että automaattivaihteisten ajoneuvojen määrä on jatkuvassa kasvussa.

– Haluamme olla edelläkävijöitä ekologisemman ajoneuvon valinnan ja ekologisemman ajotavan puolesta. Erityisehdon poisto mahdollistaisi autokouluille ekologisemmat ajoneuvot ja se on askel oikeaan suuntaan. Opettajina toivoisimme, että ekologisuutta ylipäänsä lisättäisiin ajokorttiopetukseen edes parin teoria- ja ajotunnin verran. Oppilaitakin tuntuu kiinnostavan uudet vaihtoehtoiset käyttövoimat ja liikenteen päästöt, Anunti jatkaa.