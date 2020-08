Liikenneopettajat: Kuolemia aivan liikaa

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Kristiina Anuntin mukaan koulutuksella voidaan muuttaa asenteita.

– Liikenneturvallisuuskehitys ei näytä hyvältä, toteaa Liikenneopetus ry:n puheenjohtaja Kristiina Anunti tiedotteessa.

Hän viittaa Helsingin Sanomien pääkirjoitukseen (HS 20.8.2020) ja lukuisiin tämän vuoden uutisointeihin nuorten kuljettajien onnettomuuksista ja liikenteen törkeistä vaarantamisista.

– Paitsi että kuolemia on tavoitteisiin nähden aivan liikaa, myös nuorten törkeät liikenteen vaarantamiset ovat kasvaneet 60 prosenttia aiemmista vuosista. Koronaa ei ole syyttäminen, sillä kehitys lähti huonoon suuntaan jo ennen sitä, Anunti sanoo.

Vuonna 2018 ajokorttilakia muutettiin siten, että autokouluopetuksesta otettiin puolet pois, ajokortin hankinta mahdollistettiin lähes kaikille jo 17-vuotiaana ja opetuslupaopettajana saa toimia lähes kuka vain, ilman minkäänlaista koulutusta tai opettajan teoriakokeen läpäisyä.

– On vaikea arvioida, johtuuko huono kehitys juuri ajokorttilain muutoksesta, mutta se on varmasti yksi suuri tekijä. Liikenneturvallisuus on monen tekijän summa. Kun yksi palanen mitätöidään, heikentää se koko pakettia, Anunti toteaa.

– Ajokorttilain muutoksen yhteydessä keskustelu silloisen liikenneministeri Anne Bernerin (kesk.) ja muiden päättäjien taholta keskittyi seuraavaan viestiin: ajokortin hinta alas, ajokortti kuuluu kaikille helposti.

Anuntin mukaan autokoulua ei haluttu enää nähdä osana liikennekasvatusta, vaan siitä haluttiin muuttaa pikakurssi, jonka ainut tavoite on läpäistä ajokoe.

– Liikenneopettajat kyllä tietävät, että ajokokeen voi läpäistä jokainen, joka ajaa riittävästi, mutta asenteita koe ei mittaa. Yksi merkittävä tapa yrittää muuttaa asenteita ja palauttaa ihmisten arvostus liikenneturvallisuutta kohtaan, on kattavampi koulutusmalli.

Uuden lain ajatuksena oli itseopiskelu, mutta itseopiskelu ja kirjasta lukeminen ei korvaa Anuntin mielestä ryhmäteoriatunteja, joilla opettajan johdolla keskustellaan liikennesäännöistä ja niiden kunnioittamisesta, vastuullisuudesta liikenteessä ja mietitään itsessä ja muissa kuljettajissa olevia riskejä.

– Me liikenneopettajat emme tekisi tätä työtä, ellemme uskoisi tästä olevan liikenneturvallisuudelle merkittävää hyötyä.

– Liikenneopettajat perustivat oman yhdistyksenä syksyllä 2019, kun uuden ajokorttilain huonot seuraukset alkoivat näkyä jo lähes päivittäin työssämme. Meidän mielestämme liikenneturvallisuuden suuntaa pitää yrittää muuttaa kehittämällä jokaista turvallisuuden palasta: koulutuksen lisäksi esimerkiksi tiedotusta, valistusta ja poliisin valvontaa.

Hänen mukaansa myös nuorten mahdollisuutta hankkia uudempi ja turvallisempi ajoneuvo esimerkiksi verotusta keventämällä voisi vähentää kuolemia, mutta pelkästään uudemmat ja varustellummat autot eivät ratkaise ydinongelmaa.

Kuten Helsingin Sanomien pääkirjoituksessa sanottiin: ”Kuolonkolarit voi estää vain asennetta korjaamalla.” Ja tähän sopii lääkkeeksi koulutus.