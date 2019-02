Liikenne jumissa, sade jatkuu – lumikaaos iski

Sankka lumipyry on tukkinut teitä ja jättänyt autoja kinoksiin.

Lumikaaos on monin paikoin pysäyttänyt normaalin liikenteen koko maassa. Etelässä kova tuuli on muodostanut teille kinoksia ja näkyvyys on huono pääteitä myöten pöllyävän lumen vuoksi. Lumipyryalue on kulkemassa maan yli pohjoiseen ja tuo mukanaan paikoin yli 10 senttiä uutta lunta.

Eniten lunta on tähän mennessä kertynyt Ahvenanmaan Jomalaan, jossa sitä on tullut 11 senttiä. Sunnuntain aikana lunta voi tulla 10–20 senttiä laajoilla alueilla maata.

Turun ja Helsingin tieliikennekeskukset ovat saaneet paljon ilmoituksia lumen tukkimista teistä. Autoja on jäänyt kiinni teille, joille on kinostunut paljon lunta. Myös lentomatkustajia ja raiteilla liikkuvia kehotetaan varautumaan lumipyryn aiheuttamiin viivästyksiin.

Helpotusta ei ole luvassa vielä moneen tuntiin. Laaja lumipyryalue tulee kulkemaan sunnuntain aikana maan yli pohjoiseen. Lumimyräkkä saattaa aiheuttaa myös sähkökatkoksia eri puolilla Suomea, vaikka toistaiseksi suuremmilta katkoksilta on kuitenkin vältytty.

Helsingin pelastuslaitos on varoittanut myös katoilta putoavasta lumesta ja jäästä.

– Ajokeli on erittäin huono ja onnettomuusriski huomattava. Iltapäivällä sade muuttuu vedeksi ja lisää katolta putoavan lumen vaaraa, Helsingin pelastuslaitos muistutti twiitissään.

#Ajokeli on erittäin huono ja onnettomuusriski huomattava. Iltapäivällä sade muuttuu vedeksi ja lisää katolta putoavan lumen vaaraa. #Kiinteistö'jen tulee estää kulku vaarallisissa paikoissa ja poistaa vaaraa aiheuttava #lumi ja #jää. Jalankulkijoiden vältettävä vaaran paikkoja. pic.twitter.com/3N6daB5771 — Pelastuslaitos HKI (@brankkarit) February 3, 2019