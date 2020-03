Liike Nyt: Rajat eivät voi olla näin auki

Liike Nyt lähtee välikysymykseen Suomen ja Venäjän välisen EU-ulkorajan takia.

Liike Nyt liittyy perussuomalaisten välikysymykseen, koska viimeaikaiset hybridivaikuttamiseen liittyvät tapahtumat EU:n ulkorajoilla ovat muuttaneet poliittista tilannekuvaa.

– Suomella on nyt aito uhka joutua samanlaiseen tilanteeseen kuin jonka Kreikka on nyt kohdannut. Syynä on itäinen rajamme. Sen vuoksi hallituksella pitäisi olla maahanmuuttoon liittyvissä isoissa ulko- ja turvallisuuspoliittisissa kysymyksissä selkeämpi linja. Nyt sitä ei ole, ja se on vastuutonta. Suomen rajat eivät voi olla näin auki, Liike Nyt toteaa tiedotteessaan.

Sen mukaan Venäjä voi halutessaan ohjata rajan yli turvapaikanhakijoita jopa suuria määriä. Näin on tapahtunut jo aiemminkin vuonna 2016, kun Venäjä järjestelmällisesti ohjasi turvapaikanhakijoita Suomen raja-asemille.

Liike Nyt vaatii, että lainsäädäntöä muutetaan, jotta Suomi voi suojata itsensä ja Euroopan unionin samanlaisilta tilanteilta kuin Kreikan rajalla nyt tapahtuu.

Pääministeri Sanna Marin (sd.) on julkisuudessa sanonut, että Suomi voi sulkea rajansa.

– Tilanne ei ole niin yksinkertainen. Nykytilanne jättää liikaa harmaata aluetta viranomaispäätöksiin rajojen sulkemisen kohdalla. Tällaiseen epävarmuuteen ei ole varaa. Virkamiesten on voitava tehdä ratkaisu rajan sulkemisesta ilman, että jää epäselvyyttä tuon päätöksen oikeellisuudesta.

Liikkeen kansanedustaja Harry Harkimo huomauttaa, että yli tuhat kilometriä pitkää itärajaamme pitää pystyä valvomaan kunnolla.

– Ennen kuin nämä asiat ovat kunnossa olemme vain onnistuneen diplomatian varassa, hän sanoo.

– Yhden kansanedustajan ryhmänä Liike Nyt ei voi tehdä omaa välikysymystä, joten lähdimme mukaan perussuomalaisten välikysymykseen, vaikka emme kaikilta osin ole yhtä mieltä välikysymyksen yksityiskohdista. Aihe on kuitenkin vakavan keskustelun arvoinen, Harkimo sanoo.