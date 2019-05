Liikaa maksettu opintotuki palautettava toukokuun aikana

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Jos liikaa maksettua opintotukea ei palauteta ajoissa, se peritään takaisin 7,5 prosentilla korotettuna.

Jos opiskelijan tulot ylittivät vuositulorajan viime vuonna, hän voi vapaaehtoisesti palauttaa liikaa maksetut opintorahat ja opintotuen asumislisät. Vuositulorajat ja tuen vapaaehtoiset palauttamiset eivät koske yleistä asumistukea.

Opintotuki pitää maksaa takaisin viimeistään perjantaina 31. toukokuuta.

Opintotuen saaja voi tarkistaa Kelan asiointipalvelusta (www.kela.fi/asiointi) ennakkotiedot opintotuessa huomioon otettavista vuosituloistaan. Kelan asiointipalveluun kirjaudutaan verkkopankkitunnuksilla tai mobiilivarmenteella.

Tuki helppo palauttaa verkossa

Opintotuen vapaaehtoisen palautuksen voi tehdä verkossa. Kelan asiointipalvelu ohjaa käyttäjää kertomalla, mitkä kuukaudet voi palauttaa ja miten palautus korottaisi vuositulorajaa. Palautuksen voi maksaa heti verkkopankissa. Vaihtoehtoisesti voi tulostaa maksamiseen tarvittavat tiedot tai tilata Kelasta maksulomakkeen, joka postitetaan kotiin.

Palautusilmoituksen voi myös tehdä lomakkeella OT 16. Paperilomake on toimitettava Kelaan viimeistään 10. toukokuuta. Paperilomakkeen palauttaneille opiskelijoille lähetetään kotiin valmiiksi täytetty maksulomake.

Jos opiskelijalle on maksettu opintotukea yhdeksältä kuukaudelta, muiden tulojen vuosituloraja on 11 973 euroa. Kymmenellä opintotukikuukaudella vuosituloraja on 10 650 euroa. Opiskelija voi varmistaa oman tulorajansa asiointipalvelusta tai Kelan puhelinpalvelusta 020 692 209 ma–pe klo 9–16.

Tuloina huomioidaan opintorahaa lukuun ottamatta kaikki veronalaiset ansio- ja pääomatulot bruttomääräisinä ilman vähennyksiä sekä apurahat ja tulot ulkomailta. Ulkomaiseen opiskelijavaihtoon tarkoitettuja apurahoja ei huomioida tulona. Opiskelijan on itse laskettava, kuinka paljon hänellä on opintotukeen vaikuttavia muita tuloja.

Jos opiskelija on saanut joltakin kuukaudelta vähemmän opintotukea kuin muina kuukausina, hän voi valita palautettavaksi tällaisen kuukauden. Korkeakouluopiskelija saa palauttamansa tukikuukaudet uudelleen käyttöönsä.

Opintotuen vapaaehtoisia palautuksia kertyi vuosi sitten 27 750 opiskelijalta yhteensä 25,4 miljoonaa euroa. Valtaosa opiskelijoista palauttaa tuet verkossa.

Verohallinto on lähettänyt verovelvollisille esitäytetyn veroilmoituksen, jossa on huomioitu helmikuun loppuun mennessä saadut opintorahan palautukset. Kela ilmoittaa maalis-toukokuussa maksetut palautukset verottajalle automaattisesti. Opiskelijan ei siis tarvitse korjata veroilmoituksen tietoja. Verohallinto huomioi kaikki palautukset vahvistaessaan opiskelijan lopullisen verotuksen.