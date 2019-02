”Liian monesti jäävät yksin” – Sinuhe Wallinheimo Matti Nykäsestä

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Kansanedustaja aprikoi, miksi huippu-urheilijat jäävät uransa jälkeen yksin.

Jyväskyläläinen kansanedustaja ja entinen huippu-urheilija Sinuhe Wallinheimo (kok.) kirjoittaa Twitterissä kotikaupunkinsa legendan kuolemasta. Wallinheimo on jakanut asiasta MTV:n haastattelunsa.

– Matti Nykäsen poismeno sai minutkin pohtimaan, että onko vielä mahdollista tehdä joitain asioita toisin. Liian monesti huippu-urheilijat jäävät yksin uransa jälkeen, Sinuhe Wallinheimo kirjoittaa.

– Pudotus on suuri. Asiaan on havahduttu, mutta paljon on vielä töitä jäljellä.

Sinuhe Wallinheimon tekemää aloitetta Matti Nykäsen patsaasta Jyväskylään aiotaan nyt käsitellä uudestaan.

Matti Nykäsen poismeno sai minutkin pohtimaan, että onko vielä mahdollista tehdä joitain asioita toisin. Liian monesti huippu- urheilijat jäävät yksin uransa jälkeen. Pudotus on suuri. Asiaan on havahduttu, mutta paljon on vielä töitä jäljellä. https://t.co/Pqb3oAoTxJ — Sinuhe Wallinheimo (@swheimo) February 5, 2019

Lepää rauhassa Matti. Olit minulle aina yksi suurimmista. Lennä nyt korkeammalle kuin muut. ❤️ pic.twitter.com/vmHZimH2Wo — Sinuhe Wallinheimo (@swheimo) February 4, 2019

Järisyttävä uutinen. Seiskan uutisen mukaan kaikkien aikojen mäkikotka on poissa. Lennä rauhassa Matti kohti ikuisuutta… — Sinuhe Wallinheimo (@swheimo) February 4, 2019