Lihayhtiön johtaja: Pihvistä tulee luksustuote kuten samppanjasta

Tanskalainen Danish Crown aikoo puolittaa ilmastopäästönsä.

Tanskalaisen lihayhtiö Danish Crownin toimitusjohtaja Jais Valeur ennustaa, että lihankulutus muuttuu lähivuosina merkittävästi.

– Minulle on tullut selväksi, että tapamme kuluttaa ja ajatella lihaa muuttuu huomattavasti tulevina vuosina. Ilmasto määrää oikeuden tuottaa lihaa Tanskassa, Valeur sanoo Berlingske-lehdessä.

Danish Crown on asettanut tavoitteekseen vähentää siankasvatuksen aiheuttamia ilmastopäästöjä. Naudankasvatuksessa törmätään isompiin ongelmiin, Valeur arvioi. Hän sanoo, että naudanlihasta tulee ylellisyystuote.

– Naudaliha ei ole kovin ilmastoystävällistä. Siitä tulee samantapaista kuin samppanjasta, eräänlainen luksustuote. Me tuotamme naudanlihaa jatkossakin, mutta tuotanto keskittyy maitokarjaan, joka laiduntaa niityllä ja luo monimuotoisuutta. Pihvikarjasta tulee ylellisyystuote, jota syödään erityistilanteissa.

Danish Crown on yksi maailman suurimmista lihantuottajista ja Euroopan suurin sihanlihantuottaja. Yhtiön liikevaihto on runsaat 8 miljardia euroa. Yhtiö on asettanut tavoitteekseen, että siitä tulee kestävin ja menestynein lihantuottaja vuoteen 2030 mennessä. Samassa ajassa yhtiö aikoo puolittaa ilmastopäästönsä.

– Me kerromme yksityiskohtaisesti, miten aiomme saavuttaa tavoitteet, ja julkaisemme tiedot siitä, miten edistymme. Me pyrimme olemaan maailman läpinäkyvin lihantuottaja, Valeur sanoo.