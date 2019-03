Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Maa- ja metsätalousministeri tyrmää ajatukset lihaan kohdistuvasta verosta.

Maa- ja metsätalousministeri Jari Leppä (kesk.) toteaa keskustan sivuilla julkaistussa kirjoituksessa SDP:n puheenjohtaja Antti Rinteen esittäneen Suomeen veroa, jolla pyrittäisiin vähentämään lihan kulutusta. Kirjoitus on otsikoitu ”Lihavero – oikeastiko SDP?”

Ministeri tyrmää ajatuksen. Hän muistuttaa, että suomalaisessa elintarviketeollisuudessa työskentelee liki 40 000 ihmistä.

– He tekevät ja jalostavat korkeatasoisia kotimaisia elintarvikkeita. Ylimääräinen vero lihalle vaarantaisi myös näitä suomalaisen elintarviketeollisuuden työpaikkoja. On poikkeuksellista, että nimenomaan SDP on valmis vaarantamaan maamme teollisia työpaikkoja, Jari Leppä sanoo.

Hän muistuttaa, että lihavero iskisi kaikkein köyhimpiin, koska veron myötä lihan hinta nousisi.

– Tällainen elintarvikkeiden hinnan nostaminen ei ole sosiaalisesti oikeudenmukaista politiikkaa. Kyllä vähävaraisellakin on oikeus syödä lihaa, Leppä toteaa.

– Onkin kysyttävä, SDP ja Antti Rinne, oletteko vakavissanne lihaveron kanssa? Olisi reilua kertoa se äänestäjille pian.

Antti Rinteen lihaverolla viitataan SDP:n vero-ohjelmaan sisältyvään ”kestävän kehityksen arvonlisäveroon”. Verkkouutiset käy tässä läpi, miten asia nousi esiin Ylen suuressa vaalitentissä torstaina.

– Tämä arvonlisävero voi olla ilmasto- ja ympäristönäkökulmasta ohjausmekanismi, jolla voidaan auttaa ihmisiä tekemään ilmaston kannalta järkeviä valintoja. Tästä näkökulmasta minusta on tärkeää, että kannustetaan tekemään oikeita ratkaisuja. Sehän ei ole mikään lihavero tai muukaan ikään kuin yksittäinen tuotteen vero, vaan verojärjestelmä, joka ohjaa käyttämään tuotteita, jotka ovat ilmastonmuutoksen kannalta fiksuja. Ja niissä on korkeampi vero jotka aiheuttavat ilmaston kannalta hankalia asioita…, Antti Rinne sanoi keskustelussa.

Rinne totesi myöhemmin, että kestävän kehityksen arvonlisävero on oikea tapa ohjata kulutusta. Hän täsmensi, että vero tulisi tuotteen hintaan ja esimerkiksi lihalle. Seuraavaksi Rinne alkoi kuitenkin puhua ”Brasiliasta tuotavasta häränfileestä”.

LUE MYÖS:

Näin lihavero sähköisti Ylen suuren vaalitentin (VU 15.3.2019)

Antti Rinne: Verotuksella vähempään lihansyöntiin (VU 7.3.2019)