Lieväkin korona voi tuoda pysyvän verisuonivaurion

Koronaviruksen lievä muoto voi aiheuttaa pysyvää vahinkoa sydämelle ja verisuonille, kertoo Länsi-Australian yliopiston lääketieteellisen koulun epidemiologi Zoë Hyde.

Hyde viittaa Nature-lehdessä julkaistuun artikkeliin, jossa varoitetaan koronaviruksen vapaan leviämisen seurauksista.

– Hallitusten ja terveydenhuollon järjestelmien ympäri maailmaa tulee varautua siihen, että sydän- ja verisuonitautien määrä kasvaa pandemian myötä, Hyde varoittaa.

Hyden mukaan sydän- ja verisuonitaudit ovat kroonisia sairauksia, joilla on todennäköisesti pitkäaikaisia seurauksia potilaille, terveydenhuollolle, taloudelle ja elinajanodotteelle.

Kirjoittajien mielestä paras tapa ehkäistä koronaviruksen aiheuttamia komplikaatioita on ensisijaisesti estää tartuntojen leviäminen.

COVID-19 can cause lasting damage to the cardiovascular system, even in “mild” cases that didn’t require hospitalisation during the acute phase of infection.

A new study shows we’re going to see more heart disease, strokes, blood clots & other problems.🧵https://t.co/nfJEaxyTUc pic.twitter.com/jJhQoWjIzw

