Liettuassa pidätetty useita epäiltyjä Venäjän vakoojia

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Moskovan mukaan pidätysten taustalla on Venäjä-vastaisuus.

Useita Liettuan kansalaisia on pidätetty ja asetettu syytteeseen Venäjän hyväksi vakoilusta. Asiasta uutisoivan Radio Free Europen mukaan Liettuan valtakunnansyyttäjä Evaldas Pasilis on paljastanut, että yksi epäillyistä on EU- ja Nato-vastaisena tunnettu liettualaispoliitikko Algirdas Paleckis. Pidätettyjen tarkkaa määrää ei ole kerrottu julkisuuteen.

Moskova on reagoinut pidätyksiin jyrkästi. Venäjän ulkoministeriön tiedottaja Maria Zaharova kutsui tapausta ”jälleen yhdeksi russofobiseksi toimeksi”. Hänen mukaansa kyse on kansalaisoikeuksien loukkauksesta. Zaharova ei avannut kantojaan tarkemmin.

Liettuassa on tuomittu vuoden 2014 jälkeen viisi henkilöä vakoilusta Venäjän tai Valko-Venäjän hyväksi. Yhden epäillyn Venäjän vakoojan oikeudenkäynti on lisäksi kesken ja kuuden muun vakoilutapauksen esitutkinta on käynnissä.

Liettualaistuomioistuin antoi viime vuoden kesällä kymmenen vuoden tuomion venäläiselle turvallisuusviranomaiselle Nikolai Filiptshenkolle . Filiptshenko oli yrittänyt värvätä paikallisia liettualaisviranomaisia piilottamaan mikrofoneja Liettuan presidentti Dalia Grybauskaiten kotiin.