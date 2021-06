Liettuan ulkoministeri: Vladimir Putin tähtää Josif Stalinin kintereille

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Lännen tulisi Gabrielius Landsbergisin mielestä padota päättäväisemmin Kremlin imperialistisia pyrkimyksiä.

Venäjä on keskittynyt Liettuan ulkoministerin Gabrielius Landsbergisin mukaan viimeisten parinkymmenen vuoden ajan epävakauttamaan naapurimaitaan. Valittu linja on kuitenkin osoittautumassa Kremlin näkökulmasta liian kalliiksi ja tehottomaksi samaan tapaan kuin Neuvostoliiton hankkeet Afrikassa ja Kuubassa.

– Todistamme nyt seuraavaa vaihetta Kremlin yrittäessä aktiivisesti paikata Neuvostoliiton hajoamista, jota Vladimir Putin on kutsunut 20. vuosisadan suurimmaksi geopoliittiseksi erehdykseksi, Landsbergis sanoo Centre for European Policy Analysis -ajatushautomon tuoreessa artikkelissa.

– Kukaan ei usko Putinin yltävän Josif Stalinin projektin tasolle, eikä hän kenties niin kunnianhimoinen olekaan. Mutta kakkossijalle hän tähtää, Landsbergis toteaa.

Valko-Venäjä on hänen mukaansa joutumaisillaan Venäjän nielaisemaksi. Samaan aikaan Armenia on tullut aiempaa riippuvaisemmaksi Kremlin antamista turvatakuista ja Azerbaidžaniin on siirretty tuhansia venäläissotilaita. Venäjä miehittää myös Ukrainalle kuuluvaa Krimiä sekä osia Georgiasta ja Moldovasta.

– Alueiden hidas liittäminen [Venäjään] on jo käynnissä EU:n rajoilla. Jos siihen ei puututa, se luo epävakautta seuraavan vuosisadan ajaksi. Maat, joilla on ongelmallisia ja kiisteltyjä alueita, kaihtavat demokraattisia ja Eurooppa-myönteisiä uudistuksia pelätessään provosoivansa Venäjää. Ne siis pysyvät Venäjän uuden imperiumin tosiasiallisina panttivankeina – ja sen tulevien laajentumishankkeiden houkuttelevina kohteina, Landsbergis arvioi.

Tässä tilanteessa Euroopan unioni ei saa hänen mukaansa tyytyä seuraamaan sivusta, vaan myös sen on aika omaksua aktiivinen geopoliittisen toimijan rooli. Ellei niin tapahdu, Venäjä, Kiina ja jopa Turkki voivat tulevaisuudessa ratkaista eurooppalaisten valtioiden kohtaloita joutumatta pelkäämään tekojensa seurauksia.