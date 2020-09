Liettua vaatii EU:lta apua Valko-Venäjän oppositiolle

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Liettuan ulkoministerin mukaan EU:n on vastustettava Venäjän vaikutusvaltaa Valko-Venäjällä.

Liettuan ulkoministerin Linas Linkeviciuksen mukaan Euroopan unionin ulkopolitiikan uskottavuutta heikentää sen toimimattomuus Valko-Venäjää kohtaan, Financial Times kertoo.

Linkevicius sanoo, että EU:n olisi tarjottava ”konkreettista apua” Valko-Venäjän oppositiolle. Hänen mielestään EU:n tulisi kannustaa maassa demokratiaa ja torjua Venäjän vaikutusyrityksiä maan sisäisiin asioihin.

Hän itse on aiemmin myöntänyt turvapaikan Valko-Venäjän opposition presidenttiehdokas Svetlana Tihanovskajalle, joka pakeni Valko-Venäjältä viime kuussa järjestettyjen vaalien jälkeen. Valko-Venäjän tilanne on ollut epävakaa elokuussa järjestettyjen vilpillisinä pidettyjen vaalien jälkeen.

– Toisinaan reagoimme liian myöhään, ja toimenpiteemme ovat hajanaisia ​​eivätkä aiheuta muutoksia yhteiskunnalle tai vallassa oleville ihmisille, Linkevicius sanoi haastattelussa.

Venäjän presidentti Vladimir Putin on varoittanut EU:ta puuttumasta Valko-Venäjän asioihin. Siitä huolimatta Linkevicius sanoo, että EU:n tulisi viestittää, että ei ole hyväksyttävää jos Venäjä puuttuu Valko-Venäjän sisäisiin asioihin.

Venäjä on ilmoittanut olevansa valmiina puuttumaan tilanteeseen Valko-Venäjän hallinnon pyynnöstä. Presidentti Vladimir Putinin mukaan Venäjä lähettää joukkoja Valko-Venäjälle, mikäli mielenosoittajat alkavat ryöstellä tai mellakoida.

– Tässä on myös jotain, joka ansaitsee huomiomme: se on Euroopan alue. He (valkovenäläiset) ovat eurooppalaisia ​​ja ansaitsevat paremman kohtelun, Linkevicius sanoo.