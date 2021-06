Liettuan puolustusministeri: Valko-Venäjä lähettää tulijoita rajan yli kuin Suomeen 2015

Liettuan ulkoministeriö twiittasi keskiviikkona illansuussa tilanteesta maiden rajalla.

Twiitissä on Liettuan puolustusministeri Arvydas Anusauskasin lausunto:

– Meneillään on Valko-Venäjältä rajan ylittävien laittomien maahantulijoiden virran kasvu. Tämä on Valko-Venäjän epäsymmetrinen vastaus EU:n pakotteisiin, puolustusministeri toteaa.

– Näimme samanlaisen käsikirjoituksen Norjassa ja Suomessa 2015-2016.

– Venäjä ja Valko-Venäjä käyttävät samoja metodeja ja periaatteita, twiitissä sanotaan.

Viittaus Suomeen tarkoittaa tapahtumia lokakuun 2015 ja helmikuun 2016 välisenä aikana. Tuolloin Suomeen saapui yllättäen Venäjältä Raja-Joosepin ja Sallan rajanylityspaikkojen kautta kaikkiaan 1757 turvapaikanhakijaa.

Valko-Venäjän diktaattori Aljaksandr Lukashenkan on sanottu vihjailleen asiasta pari viikkoa sitten. Tuolloin hän tuomitsi Euroopan unionin käyttöön ottamat lentopakotteet, kun Valko-Venäjä oli pakottanut matkustajakoneen alas ilmatilastaan pidättääkseen koneessa olleen toisinajattelijan.

