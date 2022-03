Liettuan presidentin mukaan yksikään EU-maa ei ole turvassa

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Gitanas Nausėdan mielestä EU:lla on moraalinen velvollisuus ottaa Ukraina jäsenekseen.

Mikään Euroopan maa ei voi tuntea olonsa turvalliseksi, kun on kyse (Vladimir) Putinista, Liettuan presidentti Gitanas Nausėda sanoo uutiskanava CNN:lle.

– Mikään Euroopan unionin maa ei voi tuntea olonsa turvalliseksi juuri nyt. Kyllä, Ukraina on kohde numero yksi, mutta jos emme voi tukea Ukrainaa, jos Ukraina kaatuu – on varmaa, että olemme seuraavana, että Venäjä on ovellamme.

Nausėda viittasi Baltian maihin Liettuaan, Viroon ja Latviaan.

Liettua yhdessä Viron, Bulgarian, Tshekin, Latvian, Puolan, Slovakian ja Slovenian kanssa julkaisi maanantaina avoimen kirjeen, jossa maat kehottavat EU:ta myöntämään Ukrainalle välittömästi ehdokasaseman ja aloittamaan neuvottelut sen virallisesta hyväksymisestä Euroopan unioniin.

Nausėdan mukaan EU:lla on ”moraalinen velvollisuus” ottaa Ukraina unioniin.