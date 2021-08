Liettua tarjoaa 2800 siirtolaiselle ilmaisen paluun Irakiin

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Varasisäministerin mukaan hyvin harvalle irakilaiselle myönnetään pakolaisasema.

Liettuan hallitus tarjoaa noin 2 800 irakilaissiirtolaiselle ilmaisen paluulennon kotiin. Hallitus viestittää siirtolaisille, että he todennäköisesti eivät saa pakolaisasemaa, kertoo kurdien uutissivusto rudaw.net.

– Me tarjoamme vapaata ja vapaaehtoista paluuta Irakiin, sanoo Liettuan varasisäministeri Arnoldas Abramavičius.

Valko-Venäjältä on tänä vuonna saapunut Liettuaan laittomasti rajan yli noin 4 000 siirtolaista. Yli puolet heistä on irakilaisia. Siirtolaiset on sijoitettu leireille siksi aikaa, kun heidän turvapaikkahakemuksiaan käsitellään.

Liettuan kiristettyä toimia rajallaan, on siirtolaisia alkanut ilmestyä myös Latviaan ja Puolaan. Latvia on julistanut Valko-Venäjän rajalleen hätätilan siirtolaisten takia.

Muun muassa Irakista ja eri Afrikan maista tulevien siirtolaisten virtaa pidetään yleisesti Valko-Venäjän presidentti Aljaksandr Lukashenkan hallinnon järjestämänä hybridioperaationa.

Liettuan hallitus syyttää Valko-Venäjää siirtolaisten käyttämisestä ”aseena”. Valko-Venäjän hallinnon sanotaan lähettävän siirtolaisia rajan yli ja painostavan siten EU:ta pakotteiden lieventämiseksi.

Liettuan leireillä olevat Rudawin haastattelemat kurdit kertovat, että olosuhteet siellä ovat huonot. Vesi kulkee sisään telttoihin, ja osa siirtolaisista on joutunut juomaan vettä vessanpöntöstä.

– Olosuhteet leireillä eivät tietenkään ole kovin hyvät, koska heitä huijattiin ajattelemaan, että he pääsisivät Länsi-Eurooppaan. Haavoittuvassa asemassa olevat ihmiset, kuten alaikäiset ja perheet, on siirretty parempiin majoitustiloihin, mutta hallitus ei ollut varautunut siirtolaisten tulvaan ja tilanne todennäköisesti pahenee talven saapuessa, Abramavičius toteaa.

Hän kehottaa siirtolaisia palaamaan kotimaihinsa.

– Me voimme tarjota ilmaisen lipun ja hieman taskurahaa, 300 euroa. Hyvin harva heistä saa pakolaisaseman, koska harkintamme mukaan Irak ei ole sota-alue.

Joidenkin irakilaisten kerrotaan tarttuneen tarjoukseen, ja noin 5–10 ihmistä aikoo palata Irakiin.

Lisäksi Irak palauttaa Valko-Venäjälle jumiin jääneitä kansalaisiaan kotimaahan. Toistaiseksi 300 siirtolaista on palannut kotiin. Iraqi Airways on keskeyttänyt väliaikaisesti lennot Minskiin.