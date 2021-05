Liettua kehottaa kansalaisiaan poistumaan Valko-Venäjältä

Liettuan ulkoministeriö on antanut vahvan suosituksen välttää kaikkea matkustamista Valko-Venäjälle.

Kaikkia Liettuan kansalaisia suositellaan poistumaan maasta.

Taustalla on Kreikasta lähteneen matkustajakoneen pakotettu laskeutuminen Minskiin oppositiotoimittajan pidättämiseksi. Ryanair-lentoyhtiön mukaan lennolla oli mahdollisesti mukana Valko-Venäjän turvallisuuspalvelu KGB:n agentteja.

Liettuan ulkoministeriön mukaan välikohtaus vaaransi matkustajien turvallisuuden.

Lithuania's Foreign Ministry strongly recommends #Lithuanian 🇱🇹 citizens against all travel to the Republic of #Belarus and urges all Lithuanian citizens in Belarus to leave the country. 🔗 https://t.co/8yu9hVfW22 pic.twitter.com/FkhoiX834b

— Lithuania MFA (@LithuaniaMFA) May 24, 2021