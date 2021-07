Liettua hätätilaan – suurlähettiläs Ylelle: Tilanne voi ryöpsähtää nopeasti

Liettua on julistanut maanlaajuisen hätätilan maahan Valko-Venäjältä laittomasti saapuvien siirtolaisten vuoksi. Julistuksen avulla maan hallitus kykenee koordinoimaan tarvittavat resurssit tilanteen korjaamiseksi.

Liettuaan on viime viikkojen aikana saapunut Valko-Venäjän kautta runsaasti pakolaisia erityisesti Lähi-idästä. Pakolaiset ylittävät rajan paikoista, joissa ei ole teknistä valvontaa.

Liettuan ulkoministeri Gabrielius Landsbergisin mukaan Valko-Venäjän presidentti Aljaksandr Lukašenka pyrkii käyttämään siirtolaisia aseenaan heikentämään EU:n pakoterintamaa.

Myös Suomen Liettuan-suurlähettiläs Arja Makkonen kommentoi Ylelle, että rajanylitysten taustalla ovat Valko-Venäjän ja EU:n huonontuneet suhteet.

– Valko-Venäjä on sanonut suoraan, etteivät he enää puutu yhtä tehokkaasti laittomaan maahanmuuttoon, siirtolaisuuteen tai huumekauppaan ja niin edelleen, Makkonen kommentoi.

Makkosen mukaan tilanteessa on ainekset suureen kriisiin. Luvut menevät koko ajan ylöspäin.

– Kyllä tämä on huolestuttavaa. Meillä on Suomessakin kokemuksia siitä, että tilanne voi ryöpsähtää hyvin nopeasti isoihinkin numeroihin, Makkonen sanoo.

Lithuanian gov’t declared state of emergency today as record 150 illegal migrants crossed into LT from Belarus in the last 24hrs. Lukashenko seeks to weaponize migration to weaken our resolve for sanctions. Emergency or not – it shall not pass! pic.twitter.com/v9sjZPSPtd

— Gabrielius Landsbergis (@GLandsbergis) July 2, 2021