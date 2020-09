Lieksan tartuntarypäs: 17 tartuntaa, 100 altistunutta

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Kaikki tiedossa olevat altistuneet on tavoitettu.

Lieksassa on todettu perjantaina koronaviruksen tartuntarypäs, johon liittyy 16 vahvistettua koronatartuntaa. Lisäksi yksi tähän tartuntaryppääseen liittyvä tartunta on todettu ulkomailla, Lieksan kaupunki tiedottaa.

Altistuneet on kaupungin mukaan kartoitettu ja heitä on kaikkiaan noin sata. Kaikki tiedossa olevat altistuneet on tavoitettu. Lisäksi Lieksan jäähallissa yleisellä kaukalopallovuorolla maanantaina 21. syyskuuta kello 14-15.30 välillä olleita henkilöitä pyydetään olemaan yhteydessä Lieksan terveysasemalle.

Tartunnat keskittyvät Binderholz Nordic Oy:n Lieksan toimipisteeseen. Sahan ja sen yhteistyöyritysten henkilökunta on testattu laajasti koronaviruksen varalta. Karanteeniin on asetettu muutama urheilujoukkue, mutta esimerkiksi kouluissa tai päiväkodeissa ei tartuntoja ole toistaiseksi todettu.

– Jäljitystyö on saatu vietyä ripeästi läpi ja tilanne on hallinnassa. Tilannetta seurataan koko ajan yhteistyössä Lieksan kaupungin kanssa ja lisätoimenpiteisiin ryhdytään tarvittaessa, kertoo Siun soten infektioylilääkäri Jennifer Sieberns tiedotteessa.