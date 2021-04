Lidl poistaa pelikoneet kaikista myymälöistään

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Automaatit on tarkoitus poistaa kesän aikana.

Kauppaketju Lidl on päättänyt poistaa kesällä Veikkauksen pelikoneet kaikista myymälöistään.

– Julkinen keskustelu, saamamme palaute ja korona-aika ovat osoittaneet, että ilmankin pärjätään hyvin, Lidl perustelee päätöstään Twitterissä.

Lidlin myymälöissä on yhteensä noin 250 pelikonetta.

Lidl on ensimmäinen valtakunnallinen kauppaketju Suomessa, joka on ilmoittanut poistavansa rahapeliautomaatit kaupoistaan. Ketjun mukaan päätöksen taustalla on halu näyttää suuntaa vastuullisten valintojen kauppana.

Tämä näky on pian historiaa. Kesän aikana poistamme #pelikoneet kaikista myymälöistämme. Julkinen keskustelu, saamamme palaute ja korona-aika ovat osoittaneet, että ilmankin pärjätään hyvin. #pelikoneetkauPOISta #rahapelit pic.twitter.com/iruoW31Xog — Lidl Suomi (@LidlSuomi) April 15, 2021