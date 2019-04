Amerikkalaiset evakuoitiin ilmatyynyaluksilla Libyasta – video

Ainakin 30 ihmisen kerrotaan kuolleen viime torstain jälkeen Libyan kansainvälisesti tunnustetun hallituksen ja kenraali Khalifa Haftarille uskollisten taistelijoiden välisissä yhteenotoissa.

Venäjän, Egyptin ja Saudi-Arabian tukemaa Libyan kansallista armeijaa (LNA) komentava Haftari on ilmoittanut tavoitteekseen pääkaupunki Tripolin valtaamisen.

Yhdysvaltain asevoimat kertoo vetäneensä henkilöstöään tilapäisesti pois maasta turvallisuustilanteen heikentymisen vuoksi. The Wall Street Journal -lehden mukaan evakuointi kattoi ainakin U.S. AFRICOM:n esikunnan ja diplomaattista henkilökuntaa.

Sosiaalisessa mediassa julkaistujen videoiden perusteella amerikkalaiset evakuoitiin näyttävästi laivaston ilmatyynyaluksilla Tripolin lähellä sijaitsevasta Janzurin rannikkokaupungista. The Warzone -sivuston mukaan Yhdysvaltain merijalkaväen sotilaat turvasivat todennäköisesti henkilöstön poistumista maasta.

Nopeat LCAC-ilmatyynyalukset on suunniteltu pääasiassa maihinnousuoperaatioita varten, mutta niitä on käytetty viime vuosikymmeninä myös esimerkiksi humanitaaristen avustustarvikkeiden kuljettamiseen tulva- ja muille katastrofialueille.

Footage of U.S Africa command personnel being evacuated from Libya to a U.S navy ship in the Mediterranean this morning #Libya #Tripoli pic.twitter.com/BsuMo9PbPC

— CNW (@ConflictsW) April 7, 2019